Uroš Blažić je tražio da iznese završne riječi na suđenju za masakr koji je počinio.

Izvor: Kurir/Marko Karović

Uroš Blažić izveden je pred sudsku govornicu kako bi odgovarao na pitanja punomoćnika Nebojše Perovića. Blažić je od sudije tražio pet minuta da se izjasni, rekavši da otprilike zna šta će advokat da ga pita te da bi da ispriča sam, a da odgovorima na pitanja eventualno dopuni priču.

Roditelji ubijenih su se u dijelu u kom sjede, iza leđa Blažiću i odvojeni staklom, pobunili što Bažić dobija dozvolu da priča ono što on želi, ističući da je naučio napamet ono što želi da kaže, a kompletna njegova priča prošla je u negodovanju članova porodice i traženju da ga sudija prekine.

"Shvatio sam da ste svi ovdje bili u pravu. Hvala što ste bili tako blagi prema meni, zaslužio sam gore riječi i osudu. Tražio sam motiv, ali nema motiva da nastrada toliki broj ljudi. Cio život sam glumio, pravio žrtvu od sebe, umišljao da me svi mrze, a ti mladi ljudi su htjeli da mi pomognu, dok sam ja bio arogantan. Odbio sam da prihvatim krivicu, žao mi je što nisam ovo rekao odmah. Želim da izrazim najdublje saučešće. Ne mogu da umanjim ovo. Moja sudbina je u vašim rukama, želim najstrožu kaznu.Kad biste mogli da mi date da potpišem da mi se izvadi oko i da Anđeli, da mi se uzme noga i kičmena moždina i da drugim ranjenima..", rekao je Blažić.

Blažić se u momentima u dijelu za publiku nije čuo zbog reakcije porodica na njegove riječi. On je rekao da je dužnik i da mu je obaveza da oštećenima bar malo olakša život, rekavši da "zna šta ga čeka i da je on mrtav čovjek".

Na pitanje advokata Perovića donekle je pristao da govori o 4. maju. Ispričao je da ne zna "kada je prebacio" i odlučio da izvrši masovno ubistvo.

"Čuo sam tog jutra za Ribnikar, ali samo površno. Osudio sam to. Znam da mi ne vjerujete. Bio sam ogorčen. Ne mogu da dam odgovor na pitanje zašto sam uradio isto. Oružje sam uzeo posle poruka na "Vacapu". Sjeo sam u kola i krenuo ka Smederevu kroz Dubonu i Malo Orašje. Posle poruka sam pričao sa Viktorom Đorđevićem na telefon, rekao mi je da mi prijete da će da dođe da me biju. Ovo ispada kao pravdanje, a ja neću da se pravdam. Molim Vas, ne želim da pričam o toj noći. Nema motiva, nema opravdanja. Kao da to nisam bio ja, ove ruke više ne bi mogle da uzmu taj metal i upere ga u nekog drugog", rekao je Blažić.

Tužilac iznosi završnu riječ o Urošu Blažiću

"Poštovani sude, poštovani roditelji, apsolutno je dokazano da su izvršili ova krivična djela, moje završne riječi krećem od odbrane koju je iznosio prvooptuženi. Dakle, iznoseći odbranu u cijelom postupku on jeste priznao sva djela, međutim, radi se samo o formalnom priznaju. Ostali smo uskraćeni za prave motive i razloge da učini ovaj monstrouzni čin. On prije izvršenja i tokom krivičnog djela postupa po nekom svom planu, koji je očigledno napravio. Vježba pucanje iz puške u podrumu kuće pucajući u džak. Uoči tragedije puni okvire s amunicijom. On najavljuje masakr šaljući poruku i u 22 časa i 22 minuta ulazi u vozilo sa teškim naoružanjem, potom se vraća do spomenika u Malom Orašju izlazi iz oružja i hladnokrvno puca iz automatskog oružja po mladićima koji su se tu nalazili", rekao je tužilac.

Kako je rekao, pucao je u žrtve koje su se nalazile na zemlji i da bi se neko posle takvog čina uplašio, ali je Blažić sjeo u automobil i krenuo dalje.

"Pucao je iz "Tokareva", mijenjao je šaržen, a onda otišao u školu u Duboni i sa razdaljine od četiri do pet metara iz automatskog oružja pucao na mlade, moguće da je prilazio i da puca sa razdaljine od metar po žrtvama koje je već pogodio. Njegovo cjelokupno ponašanje je rezultat njegovog razmišljanja .Usput je bacio pušku i telefon, pronalazi vozilo sa ključem u bravi i odlazi na rampu Mali Požarevac, gdje se krio jer je već čuo policijske sirene. Prišao je rampi i birao pogodan trenutak da uđe u neko vozilo, birao je vozilo, poslednje u koloni, nakon čega ulazi u auto sa ručnim bombama i odlazi do Kragujevca", rekao je tužilac.

Tužilac je rekao da je Blažić sve vrijeme hladnokrvno donosio odluke, a da je na udu uskratio sve prisutne za objašnjenje zašto je to uradio.

"To pokazuje njegov odnos prema svemu ovome. Ova današnja predstava, gdje iskazuje saučešće, pokazuje odsustvo empatije, iskrenog kajanja i saučešća. Da se iskreno kaje on bi sve ispričao ovdje, ne bi iznosio odbranu selektivno. Gestikulirao je prema najbližoj familiji nastradalih, svi smo bili svjedoci. Jedini cilj njegove odbrane bio je da pokuša da pomogne ocu da izbjegne zasluženu kaznu. Kada je davao odbranu u istrazi rekao je gdje je to zaista pronašao jer tada nije bio opterećen time da je njegov otac u krivičnom postupku i tada je pričao ono što zaista jeste", dodao je.

On je rekao da je prvo što je Blažić rekao na sudu da "nema potrebe da njegov otac ispašta", ističući da je Blažić potpuno svjestan svoje odgovornosti i kazne koja mu prijeti.

"On je svjestan kazne koja ga čeka, tako da je pomogao odbranu svog oca. Pokušao je da čita odbranu, a kada je u tome spriječen, njegova priča je bila nespretna, dvosmislena i neiskrena. Pokušao je da relativizuje krivicu i govorio o tome da je bio uplašen. On ni sa kim od onih na koje je pucao nije bio ni sa kim u sukobu, jedan od ranjenih mu je davao patike kada je trebalo da igraju fudbal. Branio se time da je koristio steroide, to je još jedan dokaz da je htio da relativizuje zločin", rekao je tužilac Ivan Konatar.

Tužilac je istakao da su na Blažićevim rukama pronađene čestice koje ostaju nakon pucanja iz vatrenog oružja. On je rekao da je Blažić pokazao visok intenzitet volje da izvrši jedan tako monstruozan čin.

(Telegraf/MONDO/J.D.)