Advokat Ćorda govorio je o svjedočenju dječaka ubice iz Ribnikara.

Izvor: YT Prva/Twitter

Branilac porodice dječaka ubice, advokatica Irina Borović, kazala je medijima posle ročišta da se ni u jednom postupku neće saznati ono što sve zanima, a to su razlozi zbog kojih se zločin desio.

Advokat Stefan Ćorda, gostujući na TV Prva osvrnuo se na izjavu koleginice Borović, rekavši da to jednostavno nije tačno.

"Žao mi je što je to rečeno i reći ću vam kao advokat, profesionalno, i lično, kao roditelj, smatram da smo mi na svjedočenju saznali razloge i da smo saznali fragmente iskaza koji su nedostajali, a koji je dao u junu", rekao je Ćorda, dodajući da smatra da smo sve bliži osuđujućoj presudi u odnosa na oba roditelja.

"Ono što se desilo u Specijalnom sudu, nije viđeno dosad u sudskoj praksi. Ono je ozbiljan test za sud, tužilaštvo i advokate. Paradoksalno je da onaj ko je ubica tu svjedoči, paradoksalno je i to što mu se daje status posebno osjetljivog svjedoka, nekome ko je na jedan smišljen i proračunat način izvršio takav zločin", rekao je Ćorda, a zatim rekao da su dječaka ubicu sve vrijeme gledali.

Vidi opis "Tokom svjedočenja dječaka desilo se nešto što nije viđeno u sudskoj praksi": Advokat o detaljima iz Specijalnog suda Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 1 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 2 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 3 / 23 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 4 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 5 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 6 / 23 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 7 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 8 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 9 / 23 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 10 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 11 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 12 / 23 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 13 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 14 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 15 / 23 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 16 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 17 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 18 / 23 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 19 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 20 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 21 / 23 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 22 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 23 / 23

"Svi mi smo u toj sudnici zajedno sa njim, mi njega vidimo, nije bilo zatamnjenog stakla. Zatamnjeno staklo služi za posebno osjetljive svjedoke koji ne žele da se suoče u sudnici, kao i za ljude kojima je potrebno prikriti identitet", objasnio je.

Advokat je naglasio da u zakonu Srbije postoji odredba koja se odnosi na obavezu roditelja da vaspitaju, usmjeravaju i kontrolišu svoju djecu.

"Ono što smo mi saznali iz optužnice jeste da ovo nije sazrelo u njegovoj glavi 2. maja. Lično i profesionalno smatram da je tu riječ o grubom zanemarivanju, uz to imamo i situaciju sa streljanom... Ja ne znam kako u toj situaciji ne vidite da ste krivi. U redu, možda niste to vidjeli tada, ali nakon ovog epiloga... Vi ne smatrate da imate bilo kakvu odgovornost sa tim događajem, to je meni skandalazno i uvrjedljivo", rekao je Ćorda.