Zbog kog pitanja je na suđenju pozlilo dječaku iz Ribnikara?

Izvor: Espreso/Tamara Trajković

Dječak iz OŠ "Vladislav Ribnikar" je preblijedio i seo kada je ugledao majku dječaka koji je ubijen u školi. Na osnovu tvrdnji ljekara i staratelja - radnika Centra za socijalni rad, moglo se zaključiti da dječaku ubici navodno skače pritisak kada osjeti emotivni naboj.

Dječak je tokom svjedočenja, kada je majka ubijenog dječaka krenula da mu postavlja pitanja, počeo kratko da diše i preblijedio je zbog čega su morali da reaguju ljekari koji su bili prisutni na suđenju.

"Navodno mu borba sa emocijama stvara i fizičke smetnje u vidu bljedila, kratkog daha, preznojavanja", kaže izvor.

Kako se nezvanično saznaje, majka ubijenog dječaka pitala je ubicu svog sina "zašto je to uradio".

"On je odgovorio da se osjećao odbačenim", kaže sagovornik.

Susret sa ocem i majkom bio neprijatan

Podsjetimo, dječak , koji je 3. maja prošle godine izvršio masakr u OŠ "Vladislav Ribnikar", danas se prvi put od kada je ubio nedužnu djecu i čuvara škole našao oči u oči sa porodicama svojih žrtava, ali i svojim roditeljima sa kojim mu je od podizanja optužnice bilo zabranjeno da komunicira.

On je došao je na suđenje roditeljima obučen u crnu taktičku košulju koju je ispasao i na glavi je nosio naočare. Prema informacijama, on je na saslušanju ukazao da je počinio masakr zbog majke koja je "insistirala da bude najbolji od svih". Kako se saznaje, on po ulasku u sudnicu nije pogledao svoje roditelje.

Dječak je ukazao na suđenju da je njegova majka za sve kriva.

"Majka je stalno tražila da budem najbolji. Ljutila se i vikala kada nisam bio najbolji. Zbog toga što je stalno tražila više od mene, ljutio sam se i ja na nju. To njeno ponašanje je uticalo da uradim to što sam uradio. Da nisam imao očeve pištolje, ovo ne bih učinio".