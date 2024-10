Advokat Toma Fila oglasio se povodom današnjeg ročišta održanog u Specijalnom sudu.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Espreso/Tamara Trajković

Poznati advokat Toma Fila kaže da o tome da li je dječak koji je počinio masakr u školi "Vladislav Ribnikar" govorio istinu odlučiće sud.

"O tome kada će izaći iz bolnice odluku donosi psihijatar. Kada on procijeni. Ne može niko drugi jer se maloljetnik nalazi u bolnici", tvrdi Fila.

Prema njegovim riječima iz ovoga što je do sada čuo, misli da nema dovoljno dokaza da se majka osudi.

"Nisam imao uvid u predmet. Pričam na osnovu onog što sam pročitao. Predmet je sam po sebi težak. Vidjećemo kakvu će odluku donijeti sud po pitanju oca dječaka", priča Fila.

Dječak je danas pred Specijalnim sudom svjedočio više od tri sata. On je danas posle više od godinu i po dana prvi put izašao iz bolnice.

"Dječak ubica, koji je mogao da odluči da ne svjedoči u postupku protiv roditelja, na pitanje sudije da li želi da govori ogovorio je želim'. Ostao je pri iskazu da je kobnog dana uzeo dva očeva pištolja, stavio ih u ranac i krenuo u školu. Odlučio je da namjerno zakasni na prvi čas 'kako bi učenici bili u učionici'. Međutim, ono što je ključno, danas je izjavio da okidač za jeziv zločin koji je počinio bilo to što mu je majka stalno tražila da u svemu bude najbolji i da je njemu to jako smetalo. Rekao je da je to zahtijevanje majke da bude najbolji uticalo na njega da počini stravičan masakr. Naveo je i da, da nije imao očeve pištolje, sigurno ne bi počinio zločin", otkrio je izvor.

Inače, dječaku je pozlilo tokom davanja iskaza. Tačnije, on je promijenio boju, odnosno, pocrvenio je kada mu je postavljala pitanja majka ubijenog dječaka. Ljekari koji borave u Specijalnom sudu su mu izmerili pritisak i nakon toga je nastavljeno ispitivanje.