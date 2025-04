Prema njegovim riječima, oprečne informacije koje smo čuli u prethodnom periodu o tom slučaju utiču na povjerenje građana.

Izvor: Nebojsa Medo Perkovic/© Nebojsa Medo Perkovic

Predsjednik države Jakov Milatović pozvao je nadležne organe da daju jasne odgovore u slučaju Danila Mandića, bratanića predsjednika Skupštine Andrije Mandića.

“Koristim ovu priliku da pozovem nadležne organe da daju jasne odgovore na pitanja koja postoje u tom slučaju. Što se tiče predsjednika Skupštine i njegove odgovornosti, mislim da je to, prije svega, pitanja za njega. Čini mi se da su brojni političari u zemlji promijenili svoje ponašanje sada kada su vlast u odnosu na stavove koje su imali kada su bili opozicija. I ja mislim da taj diskontinuitet stavova i ponašanja, ne mislim samo u ovom slučaju da se razumijemo, nego posmatram to u jednom širem kontekstu društvenom, ja mislim da to nije dobro”, kazao je Milatović novinarima u Vili Gorica nakon dodjele nagrada Privredne komore Crne Gore.