U Dražencima kod Ptuja u Sloveniji došlo je do pucnjave. Muškarac iz porodične kuće puca i na policiju, koja je u međuvremenu opkolila kuću. Napeta situacija traje satima. Policija je jutros nešto prije 9 sati dobila dojavu o pucnjavi. Dolaskom na mjesto događaja zatekli su muškarca sa oružjem i više puta su tražili da ga odloži. On je to odbio i sa balkona je počeo da puca na policiju.