Urednica portala Avaz.ba Helena Javor Ibrahimbegović govorila je za TV Prva o strašnom zločinu Nermina Sulejmanovića u Garadčcu koji je šokirao region.

Izvor: youtube.com/Dnevni avaz

"Ona je prijavila nasilnika prije sada već četiri dana. Prijavila ga je policiji zbog nasilja u porodici, tražila je zabranu prilaska, međutim on zabranu nije dobio", rekla je Javor Ibrahimbegović i dodala:

"Da li je mogao biti spriječen, ja mislim da jeste. Ali je negjde problem u BiH, kao i svuda, jeste problem femicida."

Kako je objasnila, a na osnovu snimka koji je bio u realnom vremenu dijeljen na mrežama, prijava žene za nasilje jeste bila okidač za stravičan zločin.

"Prijava jeste bila okidač. Riječi ubice na lajvu su bile: prijavila me zbog par šamara", rekla je za TV Prva Javor Ibrahimbegović.

Oteo ženu i dijete pa je upucao

"On je nju pronašao u kući njene tetke, tamo je i krenuo krvavi pir, tamo je i krenulo nasilje. Čupao je za kosu, nakon toga ju je izvukao, na balkonu kuće njene tetke ranio je i njenog rođaka, a onda je odveo u vikendicu i tamo je počinio svirepo ubistvo", opisala je ona.

"Prilikom prvog uživo uključenja čuo se plač bebe, on je pokazao i dijete koje je ležalo u lokvi krvi, to su zaista strašni prizori... Dijete je zbrinuto, u redu je. Pretpostavljamo da će rođaci preuzeti brigu o djetetu. To su nezvanične informacije, s obzirom na to da je beba u pitanju sve se provjerava prije nego što se izađe u javnost sa informacijama", kazala je ona.

Urednica Avaza je dodala da je policija pronašla vikendicu, ali je već bilo kasno.

"Policija je pozvana nakon otmice, međutim dok su pronašli lokaciju, nažalost bilo je prekasno. Niko nije očekivao da će ići taj prenos, malo smo u šoku svi koji smo to vidjeli. Kako su komšije rekle, policija je brzo stigla do vikendice i upozorila ih da ne izlaze napolje, međutim, on je već počinio ubistvo", rekla je za TV Prva Javor Ibrahimbegović.

Podsjetimo, Sulejmanović je uživo prenosio ubistvo supruge, a zatim ubio oca i sina i ranio više ljudi. Tokom potrage se ponovo uključio na Instagramu, gde je priznao ubistva, a potom i najavio nova. Međutim, kada ga je policija opkolila, izvršio je samoubistvo.