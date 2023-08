Nermin je počinio samoubistvo potvrđeno je za portal "Avaza".

Nermin Sulejmanović, ubica iz Gradačca, izvršio je samoubistvo pred policijom, potvrđeno je za portal "Avaza". Prije samoubistva, Nermin je ubio najmanje troje ljudi. Sulejmanović je najprije ubio svoju suprugu a zločin je prenosio uživo na Instagramu.

Tu se nije zaustavio te je nastavio svoj krvavi čin. Kako je potvrđeno za Klix iz Tužilaštva Tuzlanskog kantona, ubijene su najmanje tri osobe. Takođe, ima nekoliko ranjenih. On se nakon toga ponovo javio na Instagramu i to uživo, sa nepoznate lokacije. Tu je govorio o tome kako je počinio ubistva. Pokrenuta je velika policijska akcija, a kako se saznaje, on se potom ubio pred policajcima.