Roditelj deteta iz OŠ "Vladislav Ribnikar" je rekao da ga čudi što su na spisku dečaka (13) koji je počinio masakr, sve deca sa kojima se družio.

Gotovo ništa nije moglo da ukaže da će dečak (13) u OŠ "Vladislav Ribnikar" na Vračaru očevim pištoljem ubiti osam učenika i radnika obezbeđenja, jer je kako se navodi važio za primernog i talentovanog đaka. Učestvovao je na brojnim školskim takmičenjima i bio jedan je najboljih đaka u generaciji. Indikativno može da bude to što su se na njegovom spisku nalazila i imena učenika sa kojima je bio u dobrim odnosima, tvrdi roditelj učenika koji pohađa školu "Vladislav Ribnikar".

Učenik sedmog razreda je prošle godine osvojio treće mesto na takmičenju iz istorije. Kako su u danima nakon tragedije govorili roditelji dece koja pohađaju tu školu, on je važio za dete kome je i sama povređena profesorka bila naklonjenija.

"Da li zbog takmičenja ili zato što je voleo istoriju i sa razumevanjem je učio, upravo je profesorka njemu posvećivala pažnju u nekim stvarima više nego drugoj deci. Svi smo u šoku nakon činjenice da je nju želeo da ubije i da je prema njoj gajio neki bes", kaže za Novu jedan roditelj učenika iz odeljenja gde se dogodila pucnjava.

Dečak je više puta učestvovao i na takmičenjima iz matematike i dobijao pohvale. U danima nakon masakra koji je ovaj trinaestogodišnjak počinio, Nova je došla do saznanja da su na njegovom spisku ljudi koje želi da ubije bili svi njegovi dobri drugovi.

"KAO DA JE HTEO DA ODSTRANI SVE BLISKE LJUDE" Roditelj deteta iz Ribnikara otkrio šta je ŠOKIRALO - čudi i za nastavnicu

"To su sve deca sa kojima se on družio duži niz godina. Bilo je tu drugova iz školskog dvorišta, odeljenja, ali i onih sa kojima se viđao i kod kojih je išao i mimo škole. Među devojčicama koje su na spisku ima i onih sa kojima se simpatisao. Prosto, kao da je želeo da ljude koji su mu bliski odstrani iz svog života, zašto je to tako – niko ne zna", kaže otac dečaka koji se često posle škole družio sa njegovim sinom.

Niko ga nije ismevao

On dodaje i da je pokušao da razgovara sa sinom o svemu ali da ni on nije mogao da mu da konkretan razlog. "Rekao mi je da ga niko od ljudi sa spiska nije ismevao, nasuprot. Sin mi kaže da je na rođendanu veče pred masakr pričao o nekim svojim životnim planovima, ali ništa što bi ukazalo na masakr. Pričali su i o nekim devojčicama, o letovanju, o školi – kontrolnim zadacima. Verujte mi da mi je dete u šoku da je to 'njegov drug' sa kojim ide posle škole da šutira loptu", rekao je potreseni otac.