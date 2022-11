Stravičan snimak porodičnog nasilja u Srbiji podigao je pravu buru na društvenim mrežama. Na njemu se vidi muškarac koji tuče ženu dok ona drži bebu u svom naručju.

Izvor: Instagram/stop_nasilju1

Jeziv snimak nasilja u porodici je zapalio društvene mreže i uznemirio je korisnike istih. Na snimku se vidi muškarac, koji na sebi samo ima donji veš, vrijeđa ženu a nakon toga je hvata za nos i obara je na krevet. Dok je on verbalno vrijeđa i napada, ona smiruje bebu koju drži u svom naručju.

Pogledajte stravične slike porodičnog nasilja

Beba je plakala sve vrijeme tokom ovog stravičnog događaja. I dalje nije poznato gdje i kada je nastao ovaj snimak. Na snimku se čuje kako muškarac ponavlja jednu rečenicu više puta. On je izgovorio "Jesam li ti rekao tri puta nemoj". Nakon toga, žena odgovora "Neću te više ništa pitati". To je nesrećna žena ponovila više puta. Nakon toga je on hvata za lice, obara je na krevet dok ona ima bebu u naručju i govori joj da se odmah smiri.