- Za teže povrede obaveza učenika i za povrede zabrane nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja (vršnjačko nasilje) direktor škole obavezan je da pokrene i vodi vaspitno-disciplinski postupak o kojem obavještava roditelja/staratelja

- Vaspitno-disciplinske mjere za vršnjačko nasilje mogu biti (1) ukor direktora ili ukor nastavničkog vijeća; (2) premještaj učenika od petog do osmog razreda u drugu osnovnu školu na osnovu odluke nastavničkog vijeća, uz saglasnost škole u koju prelazi, a uz obavještavanje roditelja/staratelja; (3) za učenika srednje škole - isključenje iz škole

- Škola, uporedo sa izricanjem vaspitno-disciplinske mjere, određuje učeniku i obavezu obavljanja društveno korisnog, odnosno humanitarnog rada

- Škola je dužna da svaki oblik vršnjačkog nasilja prijavi nadležnom organu i o tome odmah obavijesti roditelje i uključi ih u odgovarajući postupak

- Roditelj/staratelj djeteta obavezan je da na poziv škole učestvuje u svim oblicima vaspitnog rada sa učenikom i odgovoran je za nasilje koje učini učenik

- Od 100.000 do 1.000.000 dinara je prekršajna kazna za školu ako ne preduzima ili neblagovremeno preduzima mjere u slučajevima vršnjačkog nasilja

- Za isti prekršaj kazniće se i direktor škole novčanom kaznom od 25.000 do 100.000 dinara

- Od 30.000 do 100.000 dinara je propisana kazna za roditelje/staratelje učenika koji učini vršnjačko nasilje