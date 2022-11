Studentkinja iz Beograda našla se u užasnoj situaciji kada je u jutarnjim satima ušla u gradski autobus.

Izvor: Tiktok/printscreen

Beograđanka (19) koja je želela da ostane anonimna objavila je video na TikToku na kojem je pokazala otekao i crveni vrat nakon što ju je nepoznati muškarac napao u gradskom prevozu.

"Krenula sam ujutru rano da podignem pare, a u autobusu je standardno bila velika gužva u jutarnjim satima - čovek do čoveka. Ja sam stajala na samim ulaznim vratima (kada se otvore vrata od busa moja stopala su pola bila unutra pola napolju - znači bas velika gužva) i kada smo stali na stanici, ljudi koji su čekali na stanici da uđu nisu ulazili jer su videli kolika je gužva bila. Međutim, dotični gospodin koji je vidno bio iznerviran je vikao i psovao, ali smo ga svi iskulirali jer niko nije hteo da se meša niti da se svađa sa njim, no on je ipak nastavio", počela je priču napadnuta devojka za MONDO.

"Pošto je bio toliko besan i iznerviran, a ja sam, kako sam rekla, stajala na vratima, pokušao je meni direktno da se obrati na ružan način. Ja sam i to ignorisala, a onda se on popeo tu do mene kako bi nasilnički ušao, ali nije mogao i dalje da uđe i normalno da stoji od velike gužve. Ja sam mu zbog toga izgleda toliko zasmetala da me je uhvatio za vrat i rekao: 'Pomeri se pi*ka ti materina' i nastavio da psuje. Ja sam ga u tom trenutku odgurnula od sebe i iskočila iz busa i nastavila da trčim od straha", ispričala je ona za naš portal.

Kako nam je naglasila, ovo se dogodilo na autobuskoj stanici kod Palilulske pijace, a niko od putnika se nije umešao da joj pomogne.

"Čovek je stvarno delovao pomalo lud i niko ga nije registrovao, svi su ga kulirali. Meni je samo krivo što je na meni moralo da se zalomi iako sam samo gledala svoja posla", zaključila je studentkinja iz Beograda.

Ispod video snimka koji je objavila i na kojem se vide povrede od grubog stiskanja za vrat od strane nasilnika, mnogi su komentarisali da su užasnuti situacijom u kojoj se devojka našla, dok su drugi savetovali da slučaj prijavi policiji i ubuduće nosi biber sprej.

Izvor: Tiktok/printscreen