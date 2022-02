Mika Aleksić je u svojoj odbrani iznio da je ovo pokušaj tužilaštva da se optuži ličnost u nedostatku dokaza.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Miroslav Mika Aleksić, optužen za seksualno zlostavljanje polaznica svoje škole u Višem sudu u Beogradu iznio je vrlo opširnu odbranu i naveo da su sve učenice imale traume u tom periodu i loš porodični odnos.

"Ova optužnica je glupost! Greška je sve što je navedeno. Ovo su bolesne tvrdnje da sam izvršio ova krivična djela sa kojima nemam apsolutno ništa. Od kad sam uhapšen natpisa u novinama ima na 4.684 strane bez i jedne moje izjave. Predlažem da sudu predam fleš na kome je spisak naslova na 498 strana od 16. januara od kad sam uhapšen", rekao je Aleksić pred sudom.

On je dodao da su djevojke koje ga optužuju imale loš odnos s ocem. Dodao je i da su Milena i Iva imale traume u tom periodu:

"Svaka od sedam djevojaka u tom periodu ima problem i loš odnos sa ocem, porodicom. I Milena i Iva imaju traume u tom periodu a one su to tad nagovještavale. Samo jedna od djevojaka ima normalan i stabilan porodični odnos. Ovo je pritisak, čak u optužnici ima prepisanih citata i rečenica iz novina. Od riječi do reči. Govorim o sebi u trećem licu kako bi mogao da lakše sagledam istinu", naveo je Aleksić.

On je dodao da je ovo pokušaj tužilaštva da se optuži ličnost u nedostatku dokaza.

"Za neke glumice koje su me optužile ispostaviće se da su bolje glumice u životu nego u profesiji. Negiram da sam bio nastavnik nego sam svih 40 godina bio režiser", dodao je on, a nakon pauze novinarima rekao da je "ovo afera Radulović, a ne afera Aleksić."

Aleksić je optužen za četiri krivična djela silovanja, od toga dva u produženom trajanju i pet krivičnih djela polnog uznemiravanja, od čega su dva takođe kvalifikovana u produženom trajanju. Njega su prijavile glumice Milena Radulović i Iva Ilinčić, kao i još neke djevojke polaznice njegove škole. Podsjetimo, Aleksić je bio uhapšen 16. januara i do 10. septembra prošle godine je boravio u Centralnom zatvoru, a od tada je u kućnom pritvoru sa nanogicom.