Prema optužnici, učitelj glume Miroslav Mika Aleksić je optužen za četiri krivična djela silovanja, od toga dva u produženom trajanju i pet krivičnih djela polnog uznemiravanja, od čega su dva takođe kvalifikovana u produženom trajanju.

Bivši učitelj glume Mika Aleksić će izdržavanje kazne pritvora produžiti u svom domu uz meru nadzora elektronske nanogice, nakon osam mjeseci pritvora u Centralnom zatvoru u Beogradu zbog optužbi za seksualno uznemiravanje Milene Radulović, Ive Ilinčić i još nekoliko djevojaka.

"Samo da je živ i zdrav, vidimo se u sudnici", poručila je kratko glumica Milena Radulović. Ona je tim riječima prokomentarisala odluku Apelacionog suda u Beogradu da ukine pritvor vlasniku škole glume Miroslavu Miki Aleksiću.

Klupko ćutanja počelo je da se odmotava kada je glumica Milena Radulović u ispovijesti medijima otkrila da ju je silovao učitelj glume kada je imala 17 godina. Kako je tada ispričala, to se nije desilo samo jednom. Milena Radulović ispričala je da su ona i nekoliko djevojaka, od kojih su neke maloljetne, prijavile policiji da ih je silovao ili seksualno uznemiravao.

"Šest godina sam bila u školi Mike Aleksića kada me je silovao. Imala sam 17 godina. To se nije dogodilo jednom. Ponavljalo se", ispričala je Milena Radulović u razgovoru.

Nakon nje, još jedna hrabra mlada glumica, Iva Ilinčić svjedočila je o svom strašnom iskustvu. Kako je rekla, ona nije bila silovana, ali ju je Aleksić seksualno zlostavljao. Šest godina ona je o tome ćutala.

"Bukvalno nikome nisam rekla. Ni mami, ni tati, ni sestri, ni tadašnjem dečku, sadašnjem... Nikome. Ne znam kako to da objasnim. Stidjela sam se, preuzela sam njegovu sramotu, osjećala sam se kao saučesnik. Bila sam mala, nisam shvatala da nisam saučesnik, već žrtva jednog izrazito inteligentnog čovjeka koji je stalno govorio da me zna u dušu. I stvarno me je znao. On je imao isti sistem sa svakom žrtvom, znao je kako da se približi i koliko god ti kod kuće smišljaš šta ćeš mu reći, sledeći put kada te napadne, plašiš se i vraćaš se, jer ne želiš da izađeš iz svoje grupe... Dokle to ide? Ne želiš da on misli loše o tebi. Ne želiš da on misli da nisi spremna da uradiš sve za njega. Konstantno postavlja stvari da ti je dao cio svijet na dlanu, ponavlja 'ja sam vama potreban, ne vi meni', a mi kao mantru to slušamo 10 godina", ispričala je Iva Ilinčić.