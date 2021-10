Advokati ostećenih traže samoizuzeće sudije Zorana Božovića koji je bio u krivičnom vijeću koje je prethodno produžilo pritvor.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U Višem sudu u Beogradu danas je trebalo da se održi pripremno ročište vlasniku škole glume Miroslavu Miki Aleksiću pred suđenje povodom optužbi za više silovanja i polno uznemiravanje polaznica njegove škole.

Aleksić je u sud stigao u pratnji svog advokta Zorana Jakovljevića koji je novinarima poručio "pobijedićemo " Nešto posle 10:30 časova, uslijedila je pauza, jer je punomoćnik oštećenih Jugoslav Tintor tražio da se sudija Zoran Božović samoizuzme iz postupka, pošto je već ranije odlučivao o produženju pritvora Aleksiću.

Tintor smatra da to može biti razlog da se "sjutra presuda obori". Sudija sad razmišlja kakvu odluku da donese i hoće li se samoizuzeti.

Kad je bio član krivičnog vanpretresnog vijeća Božović je produžio pritvor Aleksiću.

"Zoran Jakovljević smatra da je apsurdna situacija da umjesto da odbrana traži izuzeće to čine punomoćnici. Da smatramo da je to procesna prepreka tražili bi izuzeće ranije", naglasio je on.