Hrvatski advokat Ante Nobilo otkrio je detalje hapšenja Željka Ražnatovića Arkana,

Izvor: YouTube/Printscreen/Z1 Televizija/MN Press

Željko Ražnatović Arkan je od ranih dana postao dio Savezne službe državne bezbjednosti. Kada se raspala SFR Jugoslavija, postoji mogućnost da su ga preuzeli ili vojna, ili srpska tajna služba. Arkan, uprkos pretpostavkama mnogih, nije bio slobodan strijelac.

Ovo je za "Kurir" izjavio hrvatski advokat Anto Nobilo, koji je pred sam početak rata u bivšoj Jugoslaviji, kao tužilac u Hrvatskoj, uhapsio Ražnatovića, koji je kasnije postao vođa paravojne formacije Srpske dobrovoljačke garde, poznate kao "Tigrovi".

"Uhapsili smo ga u ranoj fazi pripreme za rat. Moram reći da su ga uhapsili policajci iz Dvora na Uni, inače srpske narodnosti. Bili su to klasični jugoslovenski milicajci. Luksuzni džip iz Beograda dva puta se lagano vozio oko stanice milicije. Putnici u džipu osmatrali su stanicu i klasični milicajci odmah su reagovali, pozvali svoju patrolu da ih zaustavi", priča Nobilo, i nastavlja:

"Našli su im automatsko oružje, bombe i zatvorili ih. Dakle, čist slučaj. Niko nije znao da će Arkan tu proći. Naravno da su se naši u Zagrebu naknadno hvalili da su ih dugo pratili i tek onda uhapsili, ali ništa od toga", kaže Nobilo:

"U početku nismo imali ništa. Ali kako smo Arkanu zaplijenili automatski pištolj 'hekler i koh', preko fabričkog broja smo utvrdili da je automat prodat Saveznom sekretarijatu unutrašnjih poslova i bilo nam je jasno za koga on radi. Sa suđenja Arkanu i još dvojici ostalo mi je u sjećanju da je Arkan bio dosta elokventan. Održao je relativno jak završni govor. Vidjelo se da je samopouzdan. Vjerovatno je imao informaciju da će ga savezne službe za koje je radio izvući", priča Nobilo, dodajući:

"U svojoj odbrani on je tvrdio da je samo vozač 'vojvode Bandića'. Taj vojvoda Bandić je bio čovjek skromnih intelektualnih mogućnosti. Već malo stariji. Rekao bih, i predmet zafrkancije. Izmislio je da je vojvoda i sebe u to uvjerio. Arkan se držao uspravno kao vođa, a u odbrani mora biti vozač priglupog čovjeka. Ja sam se zabavljao tako što sam svako pitanje Arkanu započinjao sa 'vi kao vozač vojvode Bandića...' Arkan je u sebi bjesnio, ali je to morao da guta."

Fotografije Arkana iz ratnih dana pogledajte u galeriji:

Nobilo kaže i da je Arkan dao znatan doprinos standardu zatvorenika u Hrvatskoj.

"Naravno da su ga odmah posetili agenti tajnih službi Hrvatske. Pregovarali su, a on je tražio TV prijemnik u ćeliji i odobrili su mu. Nakon što je izašao, televizor je ostavio zatvorenicima u ćeliji, nakon čega su i drugima to isto morali da dozvole", kaže on.