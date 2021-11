Ubica Željka Ražnatovića Arkana, Dobrosav Gavrić, trebalo je da bude likvidiran u bolnici u Loznici.

Izvor: privatna arhiva

Bivši dugogodišnji šef Odjeljenja za krvne i seksualne delikte Žarko Popović Pop otkrio je kako je Arkanov ubica Dobrosav Gavrić trebalo da bude ubijen odmah nakon atentata, ali je ovaj osujetila policija.

Posle ubistva Ražnatovića i dvojice njegovih prijatelja u beogradskom hotelu "Interkontinental", Gavrić je bio teško ranjen i završio je u bolnici u Loznici. Prema podacima kojim Popović raspolaže, tu je trebalo i da bude likvidiran.

"Ranjenom Gavriću Dragan Nikolić Gagi pomogao je da izađe iz hotela i odvezao ga do mjesta na Novom Beogradu, gdje ga je preuzeo Dejan Pitulić. On ga je prevezao u lozničku bolnicu. U tom gradu su ga prvo odveli kod privatnog ljekara. Međutim, kada je taj doktor vidio kakve povrede ima Gavrić, rekao je da mora u državnu bolnicu na operaciju, da mu treba transfuzija jer on nema te uslove", otkriva Popović svoja saznanja za "Objektiv".

Dok je Gavrić bio u transportu, u Loznicu je već stigao navodni službeni automobil MUP.

"U tom vozilu pod rotacijom bili su jedan doktor i jedan beogradski 'akademik'. Htjeli su da 'završe' Gavrića, da ga se riješe i da ga negdje zakopaju. Ali, policija je već blokirala bolnicu u kojoj je Gavrić operisan i tako je propala ova akcija", otkriva tajni plan Popović.

Željko Ražnatović ubijen je 15. januara 2000. godine, nešto posle 17 sati, u beogradskom hotelu "Interkontinental", dok je bio u društvu bivših radnika Saveznog SUP pukovnika Dragana Garića i majora Milenka Mandića, pripadnika SDG.

Napadači su mu ispalili tri hica u glavu i pobjegli, ali su lisice na ruke ubrzo stavljene Dobrosavu Gavriću, Draganu Nikoliću i Milanu Mikiju Đuričiću. Gavrić je u to vrijeme bio zaposlen u MUP, a u trenutku likvidacije bio je na bolovanju. Njegovo bjekstvo posle ubistva izvedeno je prilično "nespretno" jer su ga saučesnici Vujadin Krstić i Dejan Pitulić prebacili u lozničku bolnicu, gdje ga je policija i uhapsila.

Sva petorica učesnika u ubistvu, pa i ljekar koji je Gavrića zbrinuo prije bolnice, sud je osudio na višegodišnje robije. Do danas, međutim, ostaje misterija ko su bili nalogodavci Arkanovog ubistva.

Dobrosav Gavrić, osuđen na 35 godina zatvora zbog ubistva Željka Ražnatovića Arkana, pobegao je u Južnoafričku Republiku (JAR), gdje se nalazi i danas, a u više navrata je pokušao da dobije azil, ali mu je zahtjev odbijen. Ipak, ovo odbijanje ne znači da će Gavrić u skorije vrijeme biti izručen Srbiji, jer je u JAR ključni svjedok ubistva tamošnjeg kriminalca.