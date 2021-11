ZBOG JEDNOG PITANJA MU JE ARKAN UPERIO PIŠTOLJ U ČELO! Srđan šokirao pričom - "To Cecu niko nije smio da pita!"

Srđan iz grupe Mobi Dik otkrio sve o jednom događaju iz studija.

Srđan Čolić, poznatiji kao Srđan Mobi Dik, prisjetio se u jednoj emisiji saradnje sa Svetlanom Cecom Ražnatović i otkrio sve o trenutku kada je došla u studio u pratnji svoga supruga Željka Ražnatovića Arkana.

On je tom prilikom ispričao da je prisustvovao jednom incidentu kada je Arkan njegovom prijatelju uperio pištolj u čelo, a sve zbog pitanja koje je postavio Ceci.

"Bili smo u jednom malom studiju na Čuburi, Marina Tucaković, Futa i ja. Radili smo Cecinu ploču. U tom trenutku dolazi Arkan, bio je mnogo fin. Ceca je pušila cigare, a Arkan to nije volio. Meni je Futa rekao: 'Samo nemoj Cecu da nudiš cigarama, Arkan ne može očima da vidi cigare. Pobesni skroz tad. Ona ne puši kad je on tu'. Ok, rekoh", započeo je.

"Ja sam puštao te pjesme, a svi oni su stajali iza mene i slušali. Kad sam zaustavio pesmu, čujem neki zvuk, okrenem se i vidim da Arkan drži uperen pištolj mom drugaru u čelo. Ovaj preblijedio. 'Nemoj da ti se to više desilo', rekao mu je Arkan, 'Neće', stigao je odgovor".

"Spustio je pištolj i rekao mi da pustim sljedeću pjesmu. Posle sam saznao da je ovaj mučenik, pošto nije znao, ponudio Cecu cigaretama. Ceca ga iskulirala a ovaj potegao pištolj na njega", ispričao je Srđan.

Kako kaže, u vrijeme kad su Arkan i Ceca počeli da se zabavljaju ona je živjela na Julinom brdu.

"Nešto smo ostali do kasno i Ceca me zamoli da je odbacim kući. Ja imao neku raspadnutu ladu kojoj samo što nije otpao auspuh. Zaustavi me pandur u Požeškoj, i počne da me propituje šta to vozim, kakav mi je to auspuh...", pričao je.

"'Izvinite gospodine, evo vozim koleginicu kući'... 'Šta me briga koga ti voziš'. I u tom trenutku spazi Cecu: 'Izvini Ceco', okrene se ka meni i kaže: 'Ajde brže vozi, vidiš da je umorna'", ispričao je on.