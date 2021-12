"Opustio se pored Cece. Dolazio u TV emisije, gostovao kod Minimaksa, Ceca ga vodila na koncerte. Opušteno je živio."

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel/MN Press/Youtube/Printscreen/Happy TV

Žarko Popović, nekadašnji šef odjeljenja za krvne delikte tvrdi bi Željko Ražnatović Arkan sigurno znao da se sprema njegovo ubistvo da je ono pripremano u tadašnjem srpskom podzemlju.

"Da je podzemlje spremalo ubistvo Arkana, ta bi informacija 99 posto procurila do njega. On se vrlo opušteno ponašao. Opustio se pored Cece. Dolazio u TV emisije, gostovao kod Minimaksa, Ceca ga vodila na koncerte. Opušteno je živio. Dakle, da je to ubistvo pripremano u podzemlju Arkan bi to saznao jer je imao jake veze u državnoj i javnoj bezbjednosti", rekao je Popović.

U jednom trenutku kreću promjene u državnoj bezbjednosti.

"Mira Marković je iz samo njoj znanih razloga insistirala da Slobodan Milošević smijeni Jovicu Stanišića kao američkog špijuna. Postavljen je Radomir Marković. I mislim da je to presedan u Evropi da neko iz javne bezbjednosti dolazi da bude načelnik tajne policije. Ali ajde što je Rade došao, nego je doveo i diletante iz gradskog SUP-a da budu načelnici uprava. To je užas", kaže Popović.

Ističe da je postojao veliki animozitet Radeta Markovića prema Arkanu.

"E sad zašto je to tako bilo, to ne znam. Znam samo da kada sam za vrijeme Sablje saslušavao Radeta Markovića da mi je on ispričao da je posle bombardovanja 1999. donijeta odluka da samo MUP može da izdaje dozvole za akciznu robu. I onda mi je Rade ispričao kako je jedan dan kod njega došao Arkan. Pazite, čovek je dakle prošao od ulaza do kabineta a da ga niko nije pitao gde je pošao. Primio ga Rade u kabinet i tada mu je, prema njegovim riječima, Arkan rekao kako mu je Sloba rekao da dođe kod njega po dozvole za kupovinu nafte. Rade je pozvao Slobu, na šta mu je Milošević samo kratko rekao da to završi i prekinuo mu vezu. I Rade je Arkanu dao tu dozvolu. Posle su krenule priče da je Arkan imao kontakte sa ljudima iz Haga i da je završeno na tome da će razmisliti jer mu prijeti velika kazna zatvora. A Holbruk je, to se zna, tražio od Miloševića da izruči Arkana", ispričao je Popović u emisiji "Na pravom mjestu" na TV Happy.

Popović pretpostavlja da su Sloba i Mira možda strahovali od Arkana kao svedoka u Hagu.

"Jer ako tamo bude rekao kako mu je Milošević naredio da formira Srpsku dobrovoljačku gardu, kako mu je Srbija dala oružje, ljude, obuku i plate i kako je država naredila da krene na ratište, onda mi postajemo agresori u BiH i Hrvatskoj. Kreće onda plaćanje velike ratne odštete i tome slično. Naravno ovo je pretpostavka ali sama činjenica da je Holbruk u jednom trenutku tražio Arkana dovoljan je razlog da posumnjaš", naveo je Popović.