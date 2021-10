Nekadašnji srpski fudbalski reprezentativac Mateja Kežman govorio je o otmici koju je planirala srpska mafija ali i o Željku Ražnatoviću Arkanu.

Izvor: MN Press

U jednom intervju Mateja Kežman je otvorio dušu i pred TV kamerama, iznio neke detalje nekih od najdramatičnijih trenutaka u njegovom životu - zašto je nepoznati mladić htio da mu puca u u koljena, kako je srpska mafija planirala njegovu otmicu usred Amsterdama i šta je Željko Ražnatović Arkan tražio od njega.

"Usred bijela dana dečko vadi pištolj i pokazuje ga iz kola. Hoće da mi puca u koljena. I sve to jer sam dao sam gol Crvenoj zvezdi i “pucao” ka Sjeveru iz “mitraljeza”. Ali bio sam mlad i isprovociran. To je bila osveta za ono što su meni skandirali tokom cijele utakmice. Posle sam se izvinio zbog toga", ispričao je svojevremeno Kežman u "Golom životu".

Svakako jedno od najdramatičnijih iskustava za njega i njegovu prodicu bilo je kada je saznao da je srpska mafija htjela da ga otme u Amsterdamu.

"Reprezentacija je igrala u Velsu, da bi se ja posle te utakmice vratio u Amsterdam jer je trebalo da imam utakmicu za PSV. Čim je avion sletio vidio sam policajce kako razgovaraju sa stujardesom i čujem kako pominju moje ime. Ona je potom pokazala na mene, oni su došli i zamoli me da izađem sa njima iz aviona. Ja sam htio da odmah pozovem advokata ali su me smirili i rekli da je ovo za moje dobro. Iz aviona sam sa njima direktno ušao u policijski kombi. Tamo su mi rekli da su dobili informaciju da se spremala moja otmica koja je trebalo da se desi tog ili u narednih par dana", ispričao je Kežman.

Cio plan o planiranju otmice, pukim slučajem, čuo je Kežmanov prijatelj koji je sjedio jedno veče u u restoranu u Roterdamu gdje je grupa ljudi pričala o tome.

"On je odmah kontaktirao policiju i policija je uzela da istražuje cio slučaj da bi posle par dana došli do saznanja da je otmica zaista planirana. Objasnili su mi da su neka vozila kružila oko moje kuće, da su otmičari imali informacije kada ja idem na trening, kada mi porodica napušta kuću, kada mi djeca idu u vrtić. Onda sam vratio film i sjetio se da sam neka čudna vozila viđao oko kuće u jutarnjim i večernjim satima. Cijela ideja je bila da mene otmu i da onda od PSV traži neka odšteta, jer tada je pominjan neki transfer od 10-20 miliona. Oni su na vrijeme pronađeni, završili su u zatvoru a ja sam naredne dvije godine živijo sa obezbeđenjem 24 sata", rekao je Kežman.

VADI PIŠTOLJ I HOĆE DA MI PUCA U KOLJENA! Ispovijest Kežmana - kako je MAFIJA htjela da ga otme Nekadašnji fudbaler Mateja Kežman ima novi imidž. Bivši fudbaler Mateja Kežman sa novim imidžom najavljuje finale Lige šampiona.

Kako kaže, on nikada nije saznao ko su ti ljudi.

"Mene je samo policija obavijestila da su ti ljudi uhapšeni i da ne moram više da se brinem. Klub je osjetio potrebu da mi se dodijeli obezbjeđenje. U Holandiji je bio to veliki skandal. Nije im bilo jasno kako neko iz Srbije želi mene da kidnapuje koji sam ambasador svoje zemlje, neko ko uvijek lijepo priča o svojoj zemlji", rekao je Kežman.

Dok je bio u Srbiji, postojala je mogućnost da zaigra za Obilić koji je u to vrijeme vodio Željko Ražnatović Arkan. Ipak, Kežmanov otac je imao druge planove za njega.

"Moj otac mi je pričao kako je to bilo. Arkan ga dva puta zvao kod njega u hotel Jugoslaviju. Rekao mi je da je izdržao taj veliki pritisak. Cijela ta situacija kada te Arkan zove na sastanak i želi tvoje dijete a ti mu se suprodstavljaš, nije prijatna. Otac mi je rekao da je posle tog drugog stastanka sa Arkanom, kada mu je definitvno rekao da ne želi da ja dođem u Obilić, imao određeni strah, da mu nije bilo svejedno. Kasnije je od ljudi bliskih Arkanu čuo da on cijeni njegovo mišljenje i uopšte da cijeni ljude kao što je moj otac. Tako sve se to ok završilo", rekao je Kežman.