Crna Gora, kada je u pitanju obrazovanje, mora forsirati kvalitet umjesto kvantiteta, jer diploma nije sebi svrha i ona ima ili nema upotrebnu vrijednost, kazao je za RTCG v.d. direktora Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja Goran Danilović.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Njegov lični utisak je da danas u našoj zemlji imamo inflaciju "ponude", te i dalje enormno visoku "potražnju", ali i nedvosmisleno sporan kvalitet stečenih znanja, prenosi RTCG.

Njegov lični stav je i da je za potrebe Crne Gore premnogo studijskih programa, jer tržište rada ne prepoznaje brojne profile.

Zato smatra da imamo očigledni raskorak između onoga za šta se obrazuju i usavršavaju naši visokoškolci i onoga što naše malo tržište traži.

"Kad svemu tome dodate poplavu sumnjivih diploma o stečenom visokom obrazovanju koja buja godinama u regionu i višesmjerna je, onda imate i posljedice koje unižavaju napore onih koji stpljivo grade svoje akademske karijere, a onda upadnu u nelojalnu konkurenciju sa onima kojima se u procesu zapošljavanja jednako, ili značajnije, vrednuju falš diplome. Zbog rečenog, a sve nedopustivo dugo traje, tu smo gdje smo. Raskid sa tom praksom obaveza je nove generacije upravljača i u politici i na nivou nezavisnih ustanova visokog obrazovanja", kazao je Danilović za portal RTCG.

Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja nije trebalo da reakredituje Fakultet za crnogorski jezik i književnost (FCJK) na zahtjev te ustanove u aprilu 2019. godine, ocijenio je v.d. direktor Agencije Goran Danilović.

On je to odgovorio na pitanje Portala RTCG da li postoji neki studijski program ili ustanova visokog obrazovanja za koju smatra da ne bi trebalo da bude reakreditovana i zbog čega.

On je nbaglasio da je Agencija reakreditovala devet ustanova visokog obrazovanja u protekle dvije godine. "Pred nama je tek veliki posao jer će taj proces obuhvatiti i državni Univerzitet. Da li će to biti iduće godine ili će se izmjenama Zakona omogućiti da se to dogodi studijske 2022/23 vidjećemo. U svakom slučaju Agencija se sprema za taj veliki zadatak."

"Ima, međutim, i neslavnih izleta od ranije, sa samog početka rada Agencije. Akreditovana su dva studijska programa Fakulteta za crnogorski jezik i književnost u aprilu 2019, a onda je na zahtjev Fakulteta u avgustu iste godine izvršena i reakreditacija Ustanove koja i ima samo dva akreditovana programa? Uradila je to u sva tri slučaja ista ekspertska komisija od tri člana što smatram propustom Agencije, odnosno, bivšeg direktora."

"Ne radi se o klasičnom kršenju Zakona ili ali se radi o nerazumijevanju i nepoznavanju Zakona, o pokušaju stvaranju utiska hiper aktivnosti koje nije bilo, odnosno, o davanju dodatnog legitimiteta FCJK pred laičkom javnošću. U konkretnom slučaju reakreditacija je bila, najblaže rečeno, nerazumna i Agencija je nije trebala prihvatiti", zaključio je Danilović za RTCG.