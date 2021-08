Svi građani stariji od 50 godina vakcinisani u julu mjesecu prvom dozom vakcine, stekli su pravo na korišćenje turističkog vaučera u iznosu od 50 eura.

Vaučer obuhvata dva noćenja na bazi polupansiona koje će korisnici moći da iskoriste u hotelima HTP Ulcinjske rivijere a.d. i HG Budvanske rivijere kao i Institutu “Dr Simo Milošević”, saopšteno je iz Ministarstva ekonomskog razvoja.

“Napominjemo da će smještaj u hotelu moći da iskoriste isključivo građani koji su ovim putem stekli pravo i da se isti ne može prenositi na druga lica”, poručuje se u saopštenju.

Vlada Crne Gore je, kako su naveli, uviđajući značaj vakcinacije kao trenutno najboljeg načina u borbi protiv koronavirusa, donijela podsticajnu mjeru za građane starije od 50 godina.

“Molimo sve zainteresovane građane koji su stekli pravo korišćenja turističkog vaučera da se prijave na besplatan broj telefona 1717. Broj za prijave će biti otvoren do 15.avgusta a građani mogu pozvati radnim danima od 08:00 do 20:00h i subotom od 08:00 do 15:00 h”, zaključuje se u saopštenju.