Predloženim izmjenama mijenja se član 35 Zakona, tako da bi linijski prigradski prevoz putnika mogao da počne ili završi na teritoriji susjedne jedinice lokalne samouprave sa kojom se graniči, ukoliko između tih područja nije uspostavljen linijski međugradski prevoz put

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Izmjene i dopune Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju nalaze se u skupštinskoj proceduri, a predložili su ih poslanici Demokratske narodne partije (DNP). Za razmatranje izmjena po hitnom postupku poslanici DNP-a podnijeli su zahtjev 17. septembra, prenosi Dan.

Predloženim izmjenama mijenja se član 35 Zakona, tako da bi linijski prigradski prevoz putnika mogao da počne ili završi na teritoriji susjedne jedinice lokalne samouprave sa kojom se graniči, ukoliko između tih područja nije uspostavljen linijski međugradski prevoz putnika.

Predlogom je predviđeno i da takav vid prevoza mora imati saglasnost nadležnog ministarstva, kao i organa lokalne uprave nadležnog za poslove saobraćaja u susjednoj opštini. Izmjene zakona potpisuju poslanici DNP-a Milan Knežević, Jelena Kljajević i Vladislav Bojović.

„Predloženom izmjenom člana 35 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju omogućava se da, kao izuzetak, linijski prigradski prevoz putnika može započeti, odnosno završiti na teritoriji susjedne jedinice lokalne samouprave sa kojom se graniči ukoliko između tih područja nije uspostavljen linijski međugradski prevoz putnika. Na ovaj način omogućava se kvalitetnije i praktičnije povezivanje naseljenih mjesta koja se nalaze u susjednim jedinicama lokalne samouprave, posebno u situacijama kada ne postoji odgovarajuća međugradska linija“, navodi se u dokumentu upućenom predsjedniku Skupštine Crne Gore Andriji Mandiću.

Kao osnovni razlog za donošenje zakona po hitnom postupku navedeno je obezbjeđivanje preduslova za zatvaranje završnih mjerila u okviru pregovaračkog poglavlja 14 – saobraćajna politika, piše Dan.

Prema obrazloženju predlagača, za sprovođenje zakona nije potrebno obezbijediti dodatna sredstva iz državnog budžeta.

Izmjene bi mogle biti značajne i za građane Zete koji putuju u Podgoricu. Putnici trenutno presijedaju na Jugozapadnoj obilaznici, gdje se susrijeću autobusi, dok prema važećim propisima autobusi iz Podgorice ne mogu obavljati prevoz na teritoriji Opštine Zeta.

Predsjednik Opštine Zeta Mihailo Asanović kazao je da podržava predložene izmjene i inicijativu građana za uspostavljanje direktne autobuske linije između Zete i Podgorice.

„Razgovarao sam sa predstavnicima građana koji traže uvođenje direktne linije. Podržavamo njihovu inicijativu. Mi ćemo uputiti apel Ministarstvu saobraćaja i Privrednoj komori i tražiti sastanke da pokušamo da do razgraničenja, jer nije bilo prevoda zemljišta, pokušamo da vozimo kao gradski saobraćaj ili da se omogući izmjena zakona u Skupštini Crne Gore tako da se dozvoli obavljanje međugradskog saobraćaja u susjednim opštinama“, rekao je Asanović.

On je najavio da će podržati i inicijativu građana za prikupljanje potrebnog broja potpisa, koji bi potom bili predati Skupštini kako bi poslanici o njoj mogli da raspravljaju, prenosi Dan.

„Podržavam i tu njihovu inicijativu jer smatram da su poslanici upravo izabrani da zastupaju interese građana“, naveo je Asanović.