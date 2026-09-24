Pretežno sunčano.

Na sjeveru, ujutru, ponegdje moguća magla ili niski oblaci. U popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, a kasno tokom noći mjestimično kiša. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od -1 do 15 stepeni, najviša dnevna od 16 do 26 stepeni.