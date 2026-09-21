Promjenljivo oblačno, u južnim predjelima dosta sunčanih perioda.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Poslijepodne u sjevernim, a krajem dana ili u večernjim satima lokalno moguće i u južnim predjelima, kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar prijepodne u sjevernim, a poslijepodne ili krajem dana i u ostalim predjelima umjeren do jak sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 22 stepena, najviša dnevna od 18 do 31 stepen.

Podgorica: Malo do umjereno oblačno sa sunčanim periodima, krajem dana ili u večernjim satima je moguća prolazna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar umjeren južni, krajem dana i tokom noći umjeren do jak sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha oko 21, najviša dnevna do 31 stepen.