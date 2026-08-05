Prema idejnom rješenju, objekat je organizovan u četiri funkcionalne cjeline koje su međusobno povezane, ali jasno odvojene prema svojoj namjeni

Izvor: TO Danilovgrad

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine odobrilo je dopunjeno idejno rješenje za izgradnju doma za stare u naselju Ćurilac, na području opštine Danilovgrad, prenosi Dan.

Saglasnost je izdata 23. jula 2026. godine na zahtjev kompanije "Stambeno" iz Nikšića, dok je idejno rješenje izradila podgorička firma "Dvarp+C". Prema dokumentaciji resornog ministarstva, planirana je izgradnja objekta socijalne zaštite ukupne bruto površine 3.448,25 kvadratnih metara, koji će biti izveden kao prizemni kompleks paviljonskog tipa.

„Dom će imati kapacitet za smještaj 82 korisnika, dok je predviđeno da u ustanovi bude zaposleno 30 radnika. Time bi Danilovgrad trebalo da dobije značajan novi kapacitet u oblasti socijalne zaštite i institucionalne brige o starijim osobama“, navodi se u dokumentu.

Prema idejnom rješenju, objekat je organizovan u četiri funkcionalne cjeline koje su međusobno povezane, ali jasno odvojene prema svojoj namjeni.

„U bloku A planirani su zajednički i javni prostori namijenjeni korisnicima doma, zaposlenima i posjetiocima. Blok B predviđen je za upravu i medicinski dio ustanove, dok su blokovi C i D namijenjeni smještaju korisnika u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama. Takvom organizacijom prostora, kako se navodi u obrazloženju, trebalo bi da budu jasno razdvojeni javni, polujavni i servisni sadržaji. Prilikom projektovanja vodilo se računa o pristupačnosti, preglednosti komunikacija, funkcionalnom povezivanju prostorija i nesmetanom kretanju kroz objekat. Svaka soba trebalo bi da ima svoju terasu povezanu sa zelenilom. Terase su zamišljene kao direktna veza između smještajnog prostora i uređenih zelenih površina, kako bi korisnici imali mogućnost boravka na otvorenom i neposrednog kontakta sa prirodnim okruženjem“, navodi se u dokumentu.

Projektom je predviđeno da budući dom svojim arhitektonskim rješenjem zadrži elemente tradicionalnog graditeljstva ovog kraja, uz primjenu savremenih standarda i zahtjeva koje podrazumijeva ustanova socijalne zaštite, piše Dan.

„Projektom je planirana upotreba materijala prilagođenih karakteristikama lokacije i širem ambijentu. Posebno je vođeno računa o trajnosti i otpornosti materijala, energetskoj efikasnosti objekta i njegovom uklapanju u prirodno okruženje. U pojedinim djelovima objekta planirano je oblaganje fasade prirodnim kamenom, kako bi se savremeni izgled objekta povezao sa lokalnim graditeljskim izrazom. Bravarija će biti drvena, dok će podne obloge na spoljnim površinama biti izvedene od svijetlih kamenih ploča. Krovovi su planirani kao ravni, dok će pojedini djelovi objekta biti natkriveni limenim krovovima. Predviđeni su i krovni prozori, kako bi hodnici i unutrašnje komunikacije bili dodatno osvijetljeni prirodnom svjetlošću“, navodi se u dokumentu.