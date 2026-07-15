Ograda više od godinu dana stoji ispred institucija, pravi nam svima tenziju i šalje ružnu sliku o nama kao divljacima, a protesta odavno nema.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Da li građani iz svog džepa plaćaju nepotrebnu zaštitnu ogradu ispred Skupštine i Predsjedništva?

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić



Ograda više od godinu dana stoji ispred institucija, pravi nam svima tenziju i šalje ružnu sliku o nama kao divljacima, a protesta odavno nema. Čudili smo se zašto je još uvijek tamo, a onda smo dobili informaciju da je vlasništvo privatne firme, da je policija iznajmljuje, tj da građani nepotrebno svakodnevno plaćaju njen zakup. Pitali smo Upravu policije da li je informacija tačna, ali ni nakon nedelju dana nismo dobili odgovor.



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