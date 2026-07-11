Roditelji i UMHCG upozorili da navođenje vrste smetnje u javnim ispravama predstavlja diskriminaciju

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) razmotriće izmjene Pravilnika o obliku i načinu vođenja pedagoške evidencije i sadržini javnih isprava u školama, nakon inicijative kojom se ukazuje na moguću diskriminaciju djece sa invaliditetom, prenosi portal Dan.

Kako prenosi portal Dan, iz Ministarstva su saopštili da je riječ o obrascu koji se primjenjuje godinama, te da će radna grupa analizirati postojeća rješenja i predložiti izmjene koje će biti u skladu sa pravima osoba sa invaliditetom.

„Inicijativa je upućena radnoj grupi ministarstva, koja će analizirati obrasce i pronaći najbolje rješenje koje je u skladu sa pravima osoba sa invaliditetom“, naveli su iz MPNI.

Inicijativu je podnijelo Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), nakon što su im se obratili roditelji djece sa invaliditetom, nezadovoljni što se u školskim svjedočanstvima, u rubrici „Napomene“, navode podaci o vrsti smetnje, prilagođavanjima i pomagalima, prenosi portal Dan.

Iz UMHCG smatraju da takva formulacija djecu sa invaliditetom stavlja u diskriminatoran položaj i podstiče stereotipe, jer se podaci o njihovim posebnim obrazovnim potrebama nalaze u istoj rubrici sa pohvalama, nagradama i učešćem na takmičenjima.

Kako prenosi portal Dan, iz Udruženja upozoravaju da se na taj način djeca posmatraju prvenstveno kroz invaliditet, a ne kroz njihove sposobnosti, postignuća i potencijale.

U inicijativi se navodi i da ovakvo rješenje predstavlja zadiranje u pravo na privatnost, budući da su svjedočanstva javne isprave koje učenici koriste tokom daljeg školovanja i u drugim životnim situacijama.

Iz UMHCG ističu da informacije o invaliditetu treba da budu sadržane isključivo u internim dokumentima škole, poput Individualnog razvojno-obrazovnog plana (IROP), a ne u javnim ispravama, te podsjećaju da je takva praksa u skladu sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom i standardima inkluzivnog obrazovanja.