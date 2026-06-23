Izgradnja novih škola na Starom aerodromu, Zabjelu i Bloku 35-36 predstavlja jednu od najvećih investicija u obrazovnu infrastrukturu u Podgorici u posljednjih nekoliko decenija, ocjenjuju u Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Podgorica će dobiti tri nove osnovne škole – na Starom aerodromu, Zabjelu i u Bloku 35-36. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija raspisalo je tendere za izradu projekata, a cilj je da se riješi problem prenatrpanosti postojećih škola u najbrže rastućim gradskim naseljima, kazao je za RTV Podgorica državni sekretar ovog Vladinog resora Marko Šljukić.

Izgradnja novih škola na Starom aerodromu, Zabjelu i Bloku 35-36 predstavlja jednu od najvećih investicija u obrazovnu infrastrukturu u Podgorici u posljednjih nekoliko decenija, ocjenjuju u Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija. Osim što će rasteretiti postojeće ustanove i omogućiti kvalitetnije uslove za nastavu, novi objekti mogli bi postati jezgro razvoja čitavih naselja.

„Nakon završenog glavnog projekta znaćemo i tačnu cijenu iznosa. Sredstva obezbjeđujemo u skladu sa našim međunarodnim partnerima Evropska investiciona banka je u pitanju. Za školu na Zabjelu su već obezbijeđena sredstva, za druge dvije škole su u toku aplikacije za obezbjeđivanje novog kredita kako bi uspjeli u potpunosti da obezbjedimo i zatvorimo finansijsku podršku“, kaže Šljukić.

Škole biti projektovane po savremenom „klasterskom modelu“. Umjesto klasične organizacije hodnika i učionica, učenici će biti raspoređeni u funkcionalne cjeline povezane zajedničkim multifunkcionalnim prostorima. Prema projektnim zadacima, cilj je stvaranje preglednijeg, fleksibilnijeg i savremenijeg školskog ambijenta koji podstiče saradnju među učenicima i nastavnicima.

„U saradnji Glavnim gradom ,naravno kojem ovog puta upućujem zahvalnost zbog i razumijevanja i podrške ideje, da nakon što markiramo određene dijelove grada koji se razvijaju ubrazno pronalaze se određene parcele koje će biti opredjeljene za izgradnju obrazovne infrastrukture i samim tim zaokružiti te cjeline grada“, kaže Šljukić.

Za stanovnike Starog aerodroma, Zabjela i Bloka 35-36 nove škole donijeće rasterećenje postojećih obrazovnih ustanova, bolju dostupnost nastave i kvalitetnije uslove za učenike. Ako realizacija bude tekla prema planu, Podgorica bi u narednim godinama mogla značajno unaprijediti školsku infrastrukturu i uskladiti je sa rastom broja stanovnika i širenjem gradskih naselja.