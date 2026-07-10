Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna od 24 do 36 stepeni.

Izvor: MONDO

Sunčano, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima, u planinskim oblastima na sjeveru, uz jači razvoj oblaka, ponegdje je moguća kratkotrajno kiša i grmljavina.

Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, najčešće jugozapadni i zapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna od 24 do 36 stepeni.

Podgorica: Pretežno sunčano i toplo. Vjetar uglavnom slab, tokom dana najčešće južni. Jutarnja temperatura vazduha oko 21 stepen, najviša dnevna oko 35 stepeni.