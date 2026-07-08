U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U drugom dijelu dana biće promjenljivo oblačno ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom, u kontinentalnim predjelima, saopšteno je iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju.

Vjetar će biti slab do umjeren promjenljivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno pojačan i jak. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.

U Podgorici će biti pretežno sunčano, poslepodne ili u večernjim satima uz prolaznu oblačnost, moguća kratkotrajno kiša i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 22 stepena, najviša dnevna do 34 stepena.