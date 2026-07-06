Sunčano i veoma toplo, poslijepodne moguća kiša i grmljavina

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Crnoj Gori danas će u južnim i centralnim predjelima preovladavati pretežno sunčano vrijeme uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. Tokom poslijepodneva, uglavnom u planinskim oblastima, moguća je rijetka pojava kratkotrajne kiše i grmljavine.

Na sjeveru će prijepodne biti pretežno sunčano, dok se u drugom dijelu dana očekuje promjenljiva oblačnost uz mjestimične pljuskove i grmljavinu.

Duvaće slab do umjeren vjetar promjenljivog smjera, koji u blizini grmljavinskih oblaka može kratkotrajno pojačati.

Jutarnja temperatura kretaće se od 7 do 24 stepena, dok će najviša dnevna iznositi od 20 do 35 stepeni.

U Podgorici će biti pretežno sunčano i toplo, uz mogućnost kratkotrajne kiše u okolini grada tokom poslijepodneva. Najviša dnevna temperatura biće oko 34 stepena.