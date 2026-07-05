Pretežno sunčano, temperatura do 34 stepena

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim predjelima tokom poslijepodneva.

Duvaće slab do umjeren, mjestimično na jugu u jutarnjim satima pojačan sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 7 do 26 stepeni, dok će najviša dnevna iznositi od 19 do 34 stepena.

U Podgorici će biti sunčano, uz slab do umjeren sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura iznosiće oko 24, a najviša dnevna oko 33 stepena.