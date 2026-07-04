Pretežno sunčano širom Crne Gore, na sjeveru više oblaka i pojačan sjeverni vjetar

Izvor: MONDO

U Crnoj Gori će danas preovladavati pretežno sunčano vrijeme, dok se u sjevernim predjelima povremeno očekuje mala do umjerena oblačnost.

Duvaće umjeren do jak vjetar sjevernih smjerova, koji će mjestimično biti pojačan.

Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 11 do 25 stepeni, dok će najviša dnevna iznositi od 18 do 34 stepena.

U Podgorici će biti pretežno sunčano. Duvaće umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura dostizaće 33 stepena.