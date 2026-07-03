Iz Brisela poručuju da postupak mora biti u potpunosti usklađen sa zakonom i sproveden transparentno, dok nevladine organizacije upozoravaju na politizaciju procesa i moguće nepravilnosti u dokumentaciji kandidata.

Izvor: MONDO/ BALŠA JANKOVIĆ

Delegacija Evropske unije pozvala je nadležne institucije u Crnoj Gori da bez odlaganja ispitaju navode o mogućim nepravilnostima u postupku izbora članova Savjeta Radio-televizije Crne Gore (RTCG), prenose Vijesti.

Kako Vijesti prenose, iz Delegacije EU naveli su da su upoznati sa tvrdnjama o mogućim nepravilnostima u vezi sa jednim od tri kandidata koje je Administrativni odbor Skupštine predložio za članove Savjeta RTCG.

„Pozivamo nadležne organe da bez odlaganja i temeljno ispitaju ove navode i obezbijede punu usklađenost sa važećim zakonodavstvom, u transparentnom postupku“, poručili su iz Delegacije Evropske unije.

Administrativni odbor Skupštine Crne Gore juče je utvrdio Predlog odluke o imenovanju Pavla Radovanovića, Amara Škrijelja i Radenka Lacmanovića za članove Savjeta RTCG, dok je konstatovano da Veselin Drljević ne ispunjava zakonske uslove za članstvo u tom tijelu.

Kako prenose Vijesti, više nevladinih organizacija prethodno je uputilo pismo šefu Delegacije EU Johanu Satleru, tražeći njegovu podršku u obezbjeđivanju zakonitog i transparentnog procesa imenovanja članova Savjeta RTCG.

Iz Delegacije EU podsjetili su da su dosljedna primjena medijskog zakonodavstva i transparentne procedure imenovanja članova Savjeta RTCG od ključnog značaja za unapređenje slobode medija i vladavine prava u Crnoj Gori, u skladu sa obavezama koje država ima u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

Nevladine organizacije u pismu navode da je proces izbora, prema njihovoj ocjeni, politizovan i sproveden suprotno Zakonu o RTCG i standardima Evropskog zakona o slobodi medija (EMFA). Takođe tvrde da su otkrile nepravilnosti u dokumentaciji pojedinih kandidata i da su zbog toga podnijele krivične prijave protiv odgovornih.

Kako Vijesti prenose, organizacije su podsjetile i da su još u maju i junu od Skupštine tražile pristup kompletnoj dokumentaciji kandidata za Savjet RTCG, ali da, uprkos isteku zakonskih rokova, na njihove zahtjeve nije odgovoreno.