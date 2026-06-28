Članovi Arbitražne komisije iz Opštine Tuzi tvrde da je ostavka predsjednice dovela u pitanje višegodišnji rad komisije i odložila donošenje konačne odluke o razgraničenju sa Podgoricom.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako prenosi portal Dan, predstavnici Opštine Tuzi u Arbitražnoj komisiji Nik Đeljošaj, Emin Hadži i Nermin Alibašić izrazili su zabrinutost zbog ostavke predsjednice komisije Dragane Đurišić, ocjenjujući da je postupak razgraničenja sa Podgoricom, nakon osam godina, bio pred samim završetkom.

Kako prenosi portal Dan, oni smatraju da je posebno indikativno što je ostavka uslijedila nakon glasanja i utvrđivanja stavova članova komisije, zbog čega se, kako navode, postavlja pitanje da li je razlog nezadovoljstvo rezultatima do kojih je komisija došla.

Predstavnici Tuzi tvrde da su dosadašnji rezultati rada komisije potvrđivali postojeće granice Opštine Tuzi i otvarali prostor za rješavanje pitanja podjele imovine, kao i zahtjeva koji se odnose na dio Rakića, Kakaricku goru i dio Fundine. Kako prenosi portal Dan, smatraju da je ostavkom doveden u pitanje višegodišnji rad komisije i dodatno odloženo donošenje odluka koje građani očekuju od osnivanja opštine.

Kako prenosi portal Dan, članovi komisije iz Tuzi poručili su da građani imaju pravo da znaju zbog čega je proces zaustavljen kada je, kako tvrde, bio na korak od okončanja.

Istakli su da Opština Tuzi neće odustati od svojih zahtjeva i da će kroz institucije nastaviti da zastupa teritorijalnu cjelovitost Malesije i pravičnu podjelu imovine. Kako prenosi portal Dan, navode da odlaganje procesa ne može promijeniti činjenice niti rezultate do kojih je komisija već došla.

Podsjećaju da je Opština Tuzi ranije saopštila da smatra pitanje razgraničenja završenim, dok je tadašnja predsjednica Arbitražne komisije Dragana Đurišić poručila da postupak nije okončan sve dok Vlada ne potvrdi konačnu odluku, prenosi portal Dan.