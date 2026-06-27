Proces razgraničenja, koji traje sedam godina, ponovo u neizvjesnosti nakon odlaska Dragane Đurišić i izostanka dogovora dvije strane

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Vlada Crne Gore prihvatila je ostavku predsjednice Arbitražne komisije za razgraničenje Podgorice i Tuzi Dragane Đurišić, prenosi portal Dan.

Kako prenosi portal Dan, Arbitražna komisija formirana je u martu ove godine sa zadatkom da riješi višegodišnje pitanje teritorijalnog razgraničenja i podjele imovine između Podgorice i Tuzi. Međutim, uprkos višemjesečnom radu, članovi komisije nijesu uspjeli da postignu kompromis.

Prema saznanjima portala Dan, predstavnici dvije lokalne samouprave razmjenjivali su prijedloge o teritorijalnom razgraničenju, dok je pitanje podjele imovine ostalo neriješeno zbog nedostatka dokumentacije o stanju imovine iz decembra 2018. godine, pa o toj temi nije ni vođena rasprava.

Kako prenosi portal Dan, predsjednica Komisije smatrala je da bi trebalo produžiti rok za rad arbitraže, ocjenjujući da pitanje koje nije riješeno sedam godina zaslužuje dodatno vrijeme kako bi se došlo do pravičnog i zakonitog rješenja prihvatljivog za obje strane. Istovremeno, predstavnici Tuzi ranije su saopštili da je za njih proces razgraničenja završen i da granice ostaju nepromijenjene.

Rok za završetak rada Komisije ističe krajem ovog mjeseca. Prema Zakonu o teritorijalnoj organizaciji, konačna odluka Arbitražne komisije donosi se većinom glasova, mora biti obrazložena i ima snagu sudskog poravnanja.

Kako prenosi portal Dan, sada se očekuje da Vlada zauzme stav o nastavku procesa i objelodani dalje korake u rješavanju pitanja razgraničenja Podgorice i Tuzi, koje je otvoreno već sedam godina.