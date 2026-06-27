Vlada usvojila predlog Natura 2000 mreže: Više od 44 odsto teritorije Crne Gore obuhvaćeno zaštitom

Izvor: MERS

Vlada Crne Gore usvojila je, na predlog ministra ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjana Ćulafića, Informaciju o predlogu područja ekološke mreže Natura 2000, čime je napravljen važan korak u ispunjavanju završnog mjerila za Poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promjene u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

Kako je saopštio Ćulafić, uspostavljanje Natura 2000 mreže podrazumijeva identifikaciju i predlaganje područja koja obezbjeđuju adekvatnu zaštitu vrsta i staništa od značaja za Evropsku uniju, u skladu sa Direktivom o pticama i Direktivom o staništima.

On je istakao da je Agencija za zaštitu životne sredine, u saradnji sa stručnim i naučnim institucijama i uz koordinaciju Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, pripremila predlog, uz značajnu ekspertsku podršku projekta IPA III „Podrška uspostavljanju Natura 2000 mreže u Crnoj Gori“.

Prema njegovim riječima, predložena Natura 2000 mreža rezultat je višegodišnjih istraživanja i prikupljanja podataka o vrstama i staništima na kopnu i u morskom području Crne Gore, a aktivnosti su realizovane uz podršku državnog budžeta, međunarodnih projekata i nevladinog sektora.

Predlog obuhvata ukupno 58 područja od značaja za Zajednicu (pSCI), 33 područja posebne zaštite za ptice (SPA) i sedam morskih područja od značaja za Zajednicu.

Ukupan obuhvat predložene mreže iznosi 44,15 odsto teritorije Crne Gore, odnosno 50,97 odsto kopnene teritorije i 7,06 odsto morskog područja.

Ćulafić je podsjetio da su tokom pripreme predloga organizovane javne rasprave za kopneni i morski dio, u kojima su učestvovali predstavnici državnih institucija, lokalnih samouprava, privrede, nevladinog sektora, stručne javnosti i građani.

Usvajanjem ove informacije stvaraju se uslovi za finalizaciju Standard Data Form (SDF) obrazaca i prateće dokumentacije koju će Agencija za zaštitu životne sredine dostaviti Evropskoj komisiji kao zvaničan predlog Natura 2000 mreže Crne Gore.

Ministar je ocijenio da Crna Gora na ovaj način obilježava 35 godina od proglašenja ekološkom državom, poručivši da je riječ o prelomnom trenutku za zaštitu životne sredine i dugoročni održivi razvoj zemlje.

„Sada se već možemo iz punih usta pohvaliti da za prirodu Crne Gore niko do sada nije uradio više od 44. Vlade. Zbilja, preloman momenat u zaštiti životne sredine, ali i u trasiranju dugoročnog puta održivog razvoja države“, zaključio je Ćulafić.