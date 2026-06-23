Prije nekoliko dana počeli su zemljani radovi na izgradnji nove Opšte bolnice u Pljevljima, čime je nakon višenedjeljnog kašnjenja u odnosu na ranije najave, započeta realizacija jednog od najvećih državnih infrastrukturnih projekata na sjeveru Crne Gore.

Izvor: MONDO/Katarina Drašković

Iz Ministarstva javnih radova saopštili su da su radovi u toku, ocjenjujući početak izgradnje kao istorijski trenutak za crnogorsko zdravstvo.

“Nakon gotovo pola vijeka, Crna Gora dobija novu opštu bolnicu. Istorijski korak za zdravstvo, sigurniju budućnost i bolje uslove liječenja za sve građane sjevera”, saopštili su iz resora kojim rukovodi ministarka Majda Adžović, pišu Vijesti.

Iz Ministarstva, međutim, nijesu saopštili zbog čega je početak radova kasnio više od mjesec i po u odnosu na ranije najave.

Adžović je još 24. aprila saopštila da će izgradnja nove bolnice početi naredne sedmice, navodeći da su ispunjeni svi uslovi za početak gradnje i da je podnijeta prijava početka građenja.

“Sa velikim zadovoljstvom obavještavam crnogorsku javnost da će naredne sedmice u Pljevljima početi radovi na izgradnji nove bolnice, što je istorijski momenat, uzimajući u obzir da u našoj zemlji gotovo pet punih decenija nije izgrađena nijedna opšta bolnica”, saopštila je tada ministarka.

Ona je istovremeno odbacila tvrdnje predsjednika Opštine Pljevlja Darija Vraneša da su aktivnosti na projektu započete bez građevinske dozvole, ističući da Ministarstvo javnih radova posjeduje svu potrebnu dokumentaciju i da do tog trenutka nije bila preduzeta nijedna radnja koja bi se mogla smatrati početkom radova.

“Prijava početka građenja podnijeta je nakon što je građevinska dozvola zvanično objavljena na sajtu nadležnog ministarstva, pa su ispunjeni svi uslovi da izvođač zvanično počne sa radovima”, navela je Adžović.

Iako je početak radova bio najavljen za početak maja, na gradilištu sedmicama nije bilo nikakvih aktivnosti, a Ministarstvo javnih radova i konzorcijum kompanija predvođen beogradskim “Termomontom”, koji je izabran za izvođača po principu “projektuj i izgradi”, nijesu odgovarali na pitanja o razlozima odlaganja, prenose Vijesti.

Dodatnu pažnju javnosti izazvale su okolnosti pod kojima je 15. aprila položen kamen-temeljac za novu bolnicu, u prisustvu ministarke Adžović i ministra zdravlja Vojislava Šimuna.

Osnovno državno tužilaštvo u Pljevljima ranije je naložilo policiji da prikupi obavještenja i provjeri navode da su aktivnosti na projektu započete prije izdavanja građevinske dozvole.

Iz Tužilaštva je saopšteno da je Odjeljenju bezbjednosti Pljevlja dat nalog da utvrdi da li u radnjama bilo kojeg lica postoje elementi krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti.

Provjere su uslijedile nakon tvrdnji predsjednika Opštine Pljevlja da je kamen temeljac položen prije izdavanja građevinske dozvole, zbog čega predstavnici lokalne uprave nijesu prisustvovali ceremoniji.

Dokumentacija pokazuje da je građevinska dozvola za izgradnju Opšte bolnice izdata 23. aprila, osam dana nakon polaganja kamena-temeljca, javljaju Vijesti.

Nova Opšta bolnica u Pljevljima predstavlja jedan od najvećih državnih infrastrukturnih projekata na sjeveru Crne Gore. Planirano je da objekat ima bruto površinu od 27.487 kvadratnih metara, pet etaža i kapacitet od oko 140 bolničkih kreveta.

Projektom su predviđeni urgentni centar, savremena poliklinika, laboratorije, radiološki i hirurški blok, jedinice intenzivne njege, stacionari za više medicinskih grana, kao i 316 parking mjesta.

Vrijednost ugovora za izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova iznosi 38,7 miliona eura, dok je za stručni nadzor izdvojeno dodatnih 605 hiljada eura.

Prilikom polaganja kamena-temeljca ministar zdravlja Vojislav Šimun ocijenio je da će nova bolnica predstavljati istorijski iskorak za crnogorski zdravstveni sistem, dok je ministarka Adžović poručila da će građani Pljevalja u roku od 36 mjeseci dobiti savremenu zdravstvenu ustanovu.