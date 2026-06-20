Potrošnja ljekova u Crnoj Gori nastavila da raste, a vitamin D3 bio je najkorišćeniji lijek

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Građani Crne Gore i državni budžet prošle godine izdvojili su više od 215 miliona eura za ljekove, što je oko 17 miliona više nego godinu ranije, prenose Vijesti pozivajući se na izvještaj Instituta za ljekove i medicinska sredstva (CInMED).

Prema podacima koje prenose Vijesti, najveći dio novca, oko 84 miliona eura ili gotovo 39 odsto ukupne potrošnje, utrošen je na terapije za liječenje malignih bolesti.

Izvještaj pokazuje da je ukupna finansijska potrošnja ljekova porasla za 8,72 odsto u odnosu na 2024. godinu, dok je zabilježen i rast količine potrošenih medikamenata od 3,73 odsto.

Kako navode Vijesti, pojedinačno najskuplji lijek bio je pembrolizumab, imunoterapijski preparat za liječenje određenih vrsta karcinoma, za koji je izdvojeno oko 14,2 miliona eura.

Kada je riječ o količinskoj potrošnji, najviše su korišćeni ljekovi za bolesti kardiovaskularnog sistema, dok je najčešće korišćeni pojedinačni lijek bio holekalciferol, odnosno vitamin D3. Slijede acetilsalicilna kiselina, pantoprazol, ramipril i rosuvastatin.

Vijesti podsjećaju da potrošnja ljekova u Crnoj Gori raste iz godine u godinu. Dok je 2019. za ljekove izdvojeno oko 101 milion eura, prošle godine ta cifra premašila je 215 miliona, što predstavlja rast veći od 100 odsto za svega pet godina.

Nadležni kao razloge navode duži životni vijek stanovništva, veći broj hroničnih oboljenja, ali i pojavu novih terapija i savremenih ljekova na tržištu, prenose Vijesti.