U obrazloženju se navodi da je osnovni razlog za izmjene važećeg Zakona o notarima njegovo usaglašavanje sa Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola iz 2020. godine.

Izvor: MONDO/Ivona Ulićević

Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o notarima, kojim se postojeća zakonska rješenja usklađuju sa Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola, čime se stvaraju uslovi da partneri u istopolnim zajednicama ravnopravno ostvaruju prava u postupcima pred notarima. Dokument je upućen Skupštini Crne Gore i Vlada predlaže da bude usvojen po hitnom postupku zbog obaveza iz pregovaračkog Poglavlja 23 – Pravosuđe i temeljna prava, piše CdM.

U obrazloženju se navodi da je osnovni razlog za izmjene važećeg Zakona o notarima njegovo usaglašavanje sa Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola iz 2020. godine.

„Razlog za donošenje ovog zakona je usaglašavanje sa Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola u cilju stvaranja uslova za ostvarivanje prava partnera u zajednici života lica istog pola“, navodi se u dokumentu.

Predloženim izmjenama mijenjaju se odredbe koje se odnose na izuzeće notara, svjedoke notarskih akata, obavezu prijavljivanja imovine i prihoda, kao i na pravne poslove za koje je obavezna forma notarskog zapisa.

Predviđeno je da se među poslove koji se obavezno zaključuju u formi notarskog zapisa uvrste i ugovori o životnom partnerstvu lica istog pola, kao i ugovori kojima se uređuju njihovi imovinski odnosi.

U Izvještaju o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa Ministarstvo pravde naglašava da će izmjene imati direktan pozitivan efekat na istopolne partnere.

„Donošenje ovog zakona doprinijeće ispunjavanju obaveza Crne Gore iz Poglavlja 23 – Pravosuđe i temeljna prava kroz unapređenje normativnog okvira za zaštitu ljudskih prava, obezbjeđivanje jednakog tretmana svih građana pred zakonom i jačanje pravne sigurnosti u ostvarivanju prava životnih partnera u postupcima pred notarima“, ističe se u dokumentu.

Ministarstvo ocjenjuje i da će predložena rješenja omogućiti da životni partneri lica istog pola nesmetano ostvaruju svoja prava pred notarima, prenosi CdM.

„Predložena rješenja će direktno pozitivno uticati na životne partnere lica istog pola, koja će moći da ostvaruju svoja prava u postupcima pred notarima“, navedeno je u analizi.

Ministarstvo finansija dalo je pozitivno mišljenje na predložene izmjene i konstatovalo da njihova primjena neće zahtijevati nova izdvajanja iz državne kase.

U mišljenju tog resora ističe se da za sprovođenje zakona nijesu potrebna dodatna sredstva iz Budžeta Crne Gore, kao i da ne proizlaze nove međunarodne finansijske obaveze niti je predviđeno donošenje podzakonskih akata koji bi stvarali dodatne troškove.

Pozitivno mišljenje dostavila je i Agencija za sprečavanje korupcije, koja je ocijenila da izmjene ne stvaraju prostor za nove koruptivne rizike.

„Agencija za sprečavanje korupcije u predmetnom Predlogu prepoznaje da se predloženim izmjenama i dopunama vrši isključivo usaglašavanje sa odredbama Zakona o životnom partnerstvu lica istog pola, bez uvođenja novih prava, obaveza, ovlašćenja, diskrecionih ovlašćenja ili neodređenih rokova koji bi mogli generisati rizike od korupcije“, navodi se u mišljenju ASK-a.

Iz ASK zaključuju da je bio opravdan stav Ministarstva pravde da nije potrebno sprovoditi posebnu procjenu uticaja propisa sa aspekta korupcije.

Saglasnost na predlog dalo je i Ministarstvo evropskih poslova, koje je konstatovalo da ne postoje propisi Evropske unije EU sa kojima bi se ovaj zakon morao posebno usklađivati.

Generalni sekretarijat Vlade saopštio je da nema primjedbi na utvrđeni tekst zakona.