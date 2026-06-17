Prava drama odigrala se danas na rijeci Bojani, gdje je planirano rušenje dvije nelegalne kućice odloženo nakon što su se njihovi vlasnici zaključali u objekte i odbili da ih napuste

Izvor: MONDO

Prema saznanjima "Vijesti", jedan od vlasnika prijetio je da će se zapaliti.

Na video-snimku u posjedu "Vijesti" vidi se muškarac na terasi kućice koji sa sobom nosi kanister i prijeti samospaljivanjem. Nakon tog incidenta, radnici firme angažovane za uklanjanje objekata obustavili su akciju do daljnjeg.

Informaciju je za "Vijesti" potvrdio sekretar za komunalni nadzor i inspekcijske poslove Amir Mehmeti.

"U nastavku akcije, u skladu sa zakonima, tražićemo asistenciju policije i drugih institucija jer zakoni važe za sve", kazao je Mehmeti.

Njegov sekretarijat ranije je donio 11 pravosnažnih rješenja o uklanjanju nelegalno izgrađenih objekata i kućica na Bojani i Adi.

Akcija uklanjanja započela je 21. aprila, kada su uklonjene dvije platforme, a danas je nastavljena rušenjem tri kućice od ukupno pet planiranih za uklanjanje.

"Za današnji dan u saradnji sa JP Morsko dobro, planirano je uklanjanje još pet nelegalnih objekata u nastavku akcije koja je počela u aprilu pa odložena iz administrativnih razloga. Nakon što su ispunjeni uslovi da se sa uklanjanjem nastavi, pristupili smo izvršenju po pravosnažnim rješenjima, sve u skladu sa važećim zakonima i procedurom. Napominjemo da ovi postupci traju godinama te da su svim strankama date mugućnosti da dobrovoljno uklone nepravilnosti ali nažalost neki nijesu to uradili svo ovo vrijeme. Moramo naglasiti da se zakon mora poštovati i da on važi za sve jednako, te da naš organ kao izvršni, mora postupiti u skladu sa svojim ovlašćenjima", kazao je Mehmeti.

On je dodao da bi bilo bolje da su vlasnici samostalno uklonili objekte, kao što je to učinio veliki broj drugih vlasnika.

"Nažalost, neki nijesu i danas to moramo mi uraditi", kazao je Mehemti.

Nelegalne objekte na obalama Bojane uklanja firma koju je JP Morsko dobro angažovalo nakon sprovedenog tenderskog postupka.

Prema nezvaničnim informacijama, na području Bojane i Ade trenutno se nalazi blizu 800 izgrađenih objekata.