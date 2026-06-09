Od prethodnog sastava „preživio“ je jedino Emin Isić kao predstavnik navijačke grupe „Varvari“, dok je ostali dio uprave u potpunosti promijenjen.

Izvor: FK Budućnost

Nakon razočaravajuće sezone i rezultata koji su bili daleko od očekivanja, u FK Budućnost je krenula ozbiljna rekonstrukcija kluba. Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović odlučio je da raspusti dosadašnji Upravni odbor i imenuje novi rukovodeći tim, čime je započet proces reorganizacije najvećeg crnogorskog kluba.

U novom Upravnom odboru našli su se Vesna Brajović kao predstavnica Glavnog grada, Marko Janjević ispred radne zajednice, te Branislav Đukanović kao bivši golman „plavih“. Dio novog rukovodstva čine i predstavnici sponzora – Aleksandar Bogavac (Montefarm), Borislav Mijović (Ljetopis Automotive) i Petar Vujošević (Grawe osiguranje).

Od prethodnog sastava „preživio“ je jedino Emin Isić kao predstavnik navijačke grupe „Varvari“, dok je ostali dio uprave u potpunosti promijenjen.

Kako se navodi, ovo je privremeni sastav, a u narednom periodu očekuje se dolazak još nekoliko sponzora koji bi automatski dobili mjesta u upravljačkoj strukturi kluba.

Cilj nove uprave je stabilizacija i otklanjanje problema iz prethodnog perioda, u kojem je, prema ocjenama iz kluba, došlo do lošeg raspolaganja finansijama i niza promašenih pojačanja koja nisu opravdala ulaganja. Takođe, ugovori su bili iznad realnih mogućnosti crnogorskog šampiona.