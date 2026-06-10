Prema projektnoj dokumentaciji, predviđene su rampe za kretanje lica sa invaliditetom i to na mjestima uzdignutih ivičnjaka

Izvor: Dejan Feratović

Agencija za izgradnju i razvoj započela je rekonstrukciju dijela Ulice cara Lazara na Starom aerodromu, od Ulice Zmaj Jovine do Ulice Radovana Zogovića, prenosi Portal RTV Podgorica.

„Na nekim djelovima je ivično zelenilo ukinuto i to na dijelu ispred glavnog izlaza iz osnovne škole. Na dijelu ivičnog zelenila je predviđen drvored i drugi sadni materijal“, navodi se u informaciji o projektu.

Prema projektnoj dokumentaciji, predviđene su rampe za kretanje lica sa invaliditetom i to na mjestima uzdignutih ivičnjaka.

„Glavni projekat za rekonstrukciju i izgradnju predmetne ulice, pored projekta saobraćajne infrastrukture sadrži i projekat hidrotehničke infrastrukture (instalacije vodovoda, fekalne i atmosferske kanalizacije), projekat elektro-energetskih instalacija i elektronske komunikacione mreže, projekat saobraćajne signalizacije i opreme puta, projekat pejzažne arhitekture i projekat protivpožarnog elaborata, a svi navedeni projekti zajedno čine ukupnu tehničku dokumentaciju za predmetnu ulicu, koja je dobila građevinsku dozvolu nadležnog sekretarijata“, stoji u informaciji o projektu.

Projekat predviđa zamjenu postojećeg cjevovoda.

„Duž predmetne ulice postoji izgrađena fekalna kanalizacija. Uslovima preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. je navedeno da se postojeći kolektor fekalne kanalizacije može zadržati. Riješeno je priključenje svih urbanističkih parcela koje gravitiraju ovom kolektoru. Kako na kolektoru postoje reviziona okna izvodiće se radovi na usklađivanju kote poklopaca postojećeg terena sa novoprojektovanom niveletom saobraćajnice“, navodi se u informaciji o projektu.

Procijenjena vrijednost radova sa PDV-om je 420.000 eura, a posao u dijelu ulice ispred OŠ ,,Pavle Rovinski“ trebalo bi da bude završen za 60 dana, piše Portal RTV Podgorica.

Uporedo sa ovim radovima, Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice priprema projektnu dokumentaciju za nastavak rekonstrukcije Ulice cara Lazara sve do Aerodromske ulice, a radovi bi trebalo da počnu nakon završetka rekonstrukcije dijela ispred OŠ „Pavle Rovinski“.