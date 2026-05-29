Izvor: Vlada Crne Gore/S.Matić

Saobraćaj na magistralnom putu Žabljak - Pljevlja biće privremeno izmijenjen u periodu od 1. do 30. juna 2026. godine, zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, saopštila je Uprava za saobraćaj.

Prema njihovim riječima, za teretni saobraćaj, odnosno kamione, šlepere, kamione sa prikolicom, šlepere sa prikolicom i druga teretna vozila nosivosti preko 3,5 tone, uvodi se potpuna obustava saobraćaja do završetka radova.

"Za putnička vozila i autobuse uveden je izmijenjen režim saobraćaja, koji podrazumijeva potpune obustave svakodnevno u terminima od 6.00 do 8.00, od 10.00 do 12.00 i od 14.00 do 20.00 časova. Svi učesnici u saobraćaju koji imaju potrebu da prelaze preko mosta Đurđevića Tara mole se da poštuju utvrđeni režim obustave saobraćaja", ističe se u saopštenju.

Iz Uprave za saobraćaj dodaju da će izvođač radova, u skladu sa potrebama učesnika u saobraćaju, dodatno prilagoditi izvođenje radova i obezbijediti propuštanje vozila u 7.00, 16.15 i 18.00 časova.

"Za vrijeme potpune obustave saobraćaja neće biti moguće propuštanje vozila. Van navedenih termina, saobraćaj će se odvijati naizmjenično, u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom", navodi se u saopštenju.

Za vrijeme trajanja obustava, učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativni putni pravac Vrulja - Mijakovići.

"Uprava za saobraćaj apeluje na sve vozače da planiraju putovanja u skladu sa novim režimom, koriste alternativne pravce i poštuju postavljenu signalizaciju, kako bi se omogućilo efikasno i bezbjedno izvođenje radova", zaključuje se.