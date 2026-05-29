Danas pretežno sunčano, temperatura do 32 stepena

U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano, uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost, prvenstveno u sjevernim predjelima.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, vjetar će biti povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, u jutarnjim i noćnim satima ponegdje na udare kratkotrajno i jak, sjeverni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura vazduha od pet do 21 stepen, najviša dnevna od 17 do 32 stepena.

U Podgorici će biti sunčano i prijatno toplo. Vjetar povremeno umjeren do pojačan, na udare kratkotrajno i jak, sjeverni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura vazduha oko 20 stepeni, najviša dnevna do 31 stepen.