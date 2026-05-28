Danas popodne moguća kiša, do 33 stepena

U Crnoj Gori danas tokom prijepodneva pretežno sunčano, a na sjeveru umjereno oblačno uz uslove za ponegdje slabu kišu.

U drugom dijelu dana promjenljivo oblačno i nestabilno, uz uslove za mjestimično kišu ili pljusak sa grmljavinom, prvenstveno u sjevernim i centralnim predjelima i planinskom zaleđu Boke.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, vjetar umjeren do jak sjeverni, u južnim predjelima veći dio dana slab do umjeren.

Jutarnja temperatura vazduha od devet do 22 stepena, najviša dnevna od 18 do 33 stepena.