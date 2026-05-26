U južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, u Podgorici do 32 stepena

U južnim i centralnim predjelima Crne Gore sjutra će biti pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, dok se na sjeveru očekuje promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima.

Iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju saopšteno je da je na sjeveru, od sredine dana, ponegdje moguća kiša ili pljusak sa grmljavinom.

Vjetar će biti uglavnom slab do umjeren i promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od devet do 22 stepena, dok će najviša dnevna biti od 21 do 32 stepena.

U Podgorici se očekuje pretežno sunčano vrijeme, uz slab do umjeren vjetar promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura biće oko 21, a dnevna oko 32 stepena.