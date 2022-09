Protest ispred redakcije Informera održan je u srijedu u ranim posle podnevnim časovima.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Organizatori su kao razlog protesta naveli intervju koji je redakcija Informera uradila sa višestruko osuđivanim silovateljem Igorom Miloševićem koji je prošle nedelje pušten na slobodu nakon što je odslužio zatvorsku kaznu od 15 godina. Na ovom protestu ispred Informera, radi bezbjednosti javnog reda i mira bio je kordon od 27 policajaca Posebne jedinice policijske brigade Beograd.

UNS: Nedopustivo objavljivanje intervjua sa serijskim silovateljem

Udruženje novinara Srbije protestovalo je zbog objavljivanja intervjua u Informeru sa višestrukim silovateljem koji je u zatvoru zbog ovih krivičnih djela proveo skoro tri decenije zato što se ovim sadržajem ponovo uznemiravaju njegove žrtve kao i sve žene koje su pretrpjele neki oblik nasilja.

Vučićević: Takvi intervjui rade se svuda u svijetu

Glavni i odgovorni urednik dnevnog lista Informer Dragan J. Vučićević, komentarišući osude, saopštio je da se takvi intervjui rade svuda u svijetu i da najugledniji svjetski mediji objavljuju takav tip intervjua i da je baš to novinarstvo. "Svako ko pogleda ili pročita intervju koji je objavljen na našem portalu ili u novinama, vidjeće da mi ni na koji način, ni jednom riječju nismo tog Igora Miloševića slavili, glorifikovali, popularisali. Upravo suprotno, mi smo napisali ono što on jeste. On jeste serijski silovatelj. On u intervjuu priznaje svoje mračne nagone, a to je naš posao, da objavimo i ono što ima da kaže čak i najveći zočinac. Da bi društvo reagovalo, da bi neki nadležni organi reagovali. Da bi uradili nešto, da bi ga sklonili sa ulice", kaže Vučićević.

UNS ističe da tvrdnja Informera da se "intervjui poput ovog rade svuda u svijetu - da bi narod vidio kako razmišljaju zločinci" nije opravdanje za objavljivanje medijskog sadržaja u kome silovatelj evocira detalje krivičnog djela, jer se time žrtva ponovo traumatizuje. Podsjeća da razgovor sa bivšim osuđenicima ili sa onima koji su na izdržavanju kazne nije zabranjen, ali da novinare i medije Kodeks novinara obavezuje na duh saosećanja sa žrtvama i upozorava da se tako nastalim medijskim sadržajem ne smiju ni na koji način uznemiravati žrtve krivičnih djela.

Koalicija za slobodu medija najoštrije osudila objavljivanje intervjua

Koalicija za slobodu medija najoštrije osuđuje objavljivanje intervjua u listu Informer sa osuđenim serijskim silovateljem, koji je upravo izašao iz zatvora. Problem, navode, predstavlja način na koji je urađen intervju u kojem Milošević opisuje kako je vršio različita krivična djela, i kako se tada osjećao. Koalicija smatra da je u ovom tekstu prekršen Kodeks novinara Srbije, jer je davanje medijskog prostora silovatelju na ovaj način nedopustivo i ne postoji nikakav javni interes koji se ovakvim pristupom može opravdati.

Koalicija takođe smatra da su ovim tekstom retraumatizovane žene, prije svega one koje su prežjvele njegovo nasilje, ali ne samo one, već i sve žene koje su doživjele neki oblik seksualnog nasilja. Ukazuje na širi problem, a to je da se Milošević našao na slobodi bez adekvatnog programa resocijalizacije, što je dovelo do straha građana koji objavljuju slike njegovog kretanja, a pojedini mediji prenose, što se kosi sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Koalicija poziva i Ministarstvo kulture i informisanja u čijoj nadležnosti je sprovođenje Zakona o javnom informisanju i medijima da iskoristi svoje nadležnosti, jer je spornim tekstom i prekršen član 79, stav 3 pomenutog Zakona.

Savet za štampu: Informer ponizio žrtve i uznemirio javnost

Savjet za štampu upozorava da je objavljivanjem ispovijesti osuđenog silovatelja koji je odslužio zatvorsku kaznu, list Informer prekršio više tačaka Kodeksa novinara Srbije i, suprotno načelu odgovornosti medija, ponizio žrtve, uznemirio javnost i zastrašio svoje čitaoce. Poziva redakciju Informera da u svom radu počne da poštuje profesionalne standarde, ljudska prava ljudi o kojuma izvještavaju i da se, prije svega, vodi javnim interesom. "Sve to izostalo je u ovom slučaju, dodatno degradiralo medijsku scenu i ugled medija u Srbiji", ocjenjuje Savet za štampu.

Autonomni ženski centar: Šamar svim ženama koje su preživjele seksualno nasilje

I Autonomni ženski centar osudio je objavljivanje intervjua sa višestruko osuđivanim silovateljem. "Objavljivanje ovog intervjua predstavlja šamar prije svega svim ženama koje su preživjele seksualno nasilje od dotičnog, ali i svima onima koje već danima ulažu energiju u osmišljavanje taktika za bezbijedno hodanje ulicama Beograda, jer sistemska zaštita ne postoji i osjećaju da su prepuštene same sebi", naveo AŽC u saopštenju. Kako se navodi, tačan je argument redakcije Informera da mnogi mediji širom svijeta intervjuišu silovatelje i ubice kako bi javnost mogla da razumije kako oni razmišljaju, ali da konkretni intervju u Informeru ne služi toj svrsi, jer mu nedostaje kontekst i senzibilitet, kao i profesionalnost i da isključivo doprinosi ne samo relativizaciji, već i direktnoj promociji zločina silovanja i osuđenog silovatelja.

