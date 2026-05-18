Na sjeveru moguća jutarnja magla, u Podgorici do 24 stepena

U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, naročito na jugu zemlje, gdje se očekuje i često pretežno sunčano vrijeme.

Na sjeveru će, po kotlinama, ponegdje biti moguća kratkotrajna jutarnja magla. Vjetar će biti slab do umjeren, promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 0 do 13 stepeni, dok će najviša dnevna iznositi od 15 do 25 stepeni.

U Podgorica će biti pretežno sunčano, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar će biti slab do umjeren, promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha biće oko 12, a najviša dnevna oko 24 stepena.